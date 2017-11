Polsko-chorwackie konsultacje

W środę, 22 listopada, odbyły się polsko-chorwackie konsultacje polityczno-wojskowe, którym przewodniczył podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski, a po stronie chorwackiej – asystujący minister obrony Petar Mihatov.

Rozmówcy pozytywnie ocenili proces wdrażania decyzji warszawskiego szczytu NATO odnoszących się zarówno do wschodniej, jak i południowej flanki, wskazując także na dalsze działania niezbędne dla dalszej adaptacji Sojuszu do nowych zagrożeń. Wiceminister Szatkowski podziękował za dołączenie Chorwacji w październiku br. do batalionowej grupy bojowej w Polsce, rozmieszczonej w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności NATO w Orzyszu. W odniesieniu do Unii Europejskiej, rozmówcy nawiązali m.in. do inicjatywy PESCO. W kontekście przebudowy elementów struktur dowodzenia NATO potwierdzono znaczenie i potrzebę wzmocnienia zdolności dowodzenia Sojuszu poprzez ich jakościową rozbudowę.

Podczas konsultacji omówiono również zagrożenia dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO oraz sytuację w regionie Bałkanów Zachodnich. Wiceminister Szatkowski wskazał m.in. na naszą gotowość do kontynuowania wsparcia stabilizacji Bałkanów Zachodnich.