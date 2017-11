Autosan sprzedaje autobusy do Niemiec

Autobusy elektryczne wyprodukowane przez Autosan, firmę wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, trafią do Niemiec w pierwszym kwartale 2018 roku. To pierwszy od lat eksportowy kontrakt dla tej firmy. Spółka z Sanoka w ostatnich kilku miesiącach sprzedała ponad 100 autobusów.

Autosan sprzedał cztery 12-metrowe, niskopodłogowe, klimatyzowane autobusy Sancity 12 LF. Kontrakt zakłada możliwość rozszerzenia sprzedaży do 12 sztuk. – To pierwszy kontrakt obejmujący w pełni ekologiczne autobusy elektryczne – zaznacza Michał Stachura, prezes spółki Autosan. Pojazdy trafią do niemieckiej firmy ebe Europa, która specjalizuje się we wdrażaniu kompleksowych systemów transportu publicznego z wykorzystaniem pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi.

– Podpisana umowa eksportowa to bardzo ważny dzień w historii spółki, której obecny dynamiczny rozwój umożliwiło włączenie w struktury Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Bardzo się cieszę, że po latach stagnacji Autosan wraca na rynki europejskie. Jestem przekonany, że sfinalizowana dzisiaj transakcja to tylko początek tej drogi – mówi Błażej Wojnicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.