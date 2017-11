Studenci Akademii Wojsk Lądowych pomagają weteranom

Przez trzy tygodnie ośmiu podchorążych z Akademii Wojsk Lądowych pomagało w koordynowaniu pracy wolontariuszy podczas World Games, czyli Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. Za swoją pracę otrzymali 20 tysięcy złotych, które postanowili przekazać weteranom misji i ich rodzinom. – Pieniądze trafią do Fundacji Sprzymierzeni z GROM – mówi podchorąży Adrian Kapuściok.

Dziś w Centrum Weterana w Warszawie podchorążowie przekazali symboliczny czek na kwotę 20 tysięcy złotych Grzegorzowi Wydrowskiemu, prezesowi Fundacji Sprzymierzeni z GROM. Organizacja pomaga byłym żołnierzom wojsk specjalnych poszkodowanym na misjach oraz rodzinom tych, którzy polegli. – Szczerze mówiąc, nie pamiętam, żeby wojskowi przekazali nam kiedykolwiek tak wysoką kwotę. Bardzo wam dziękuję – nie krył zaskoczenia były żołnierz GROM-u.

Podchorążowie z Akademii Wojsk Lądowych zapewniają, że w tej sprawie byli jednomyślni i nie wyobrażali sobie, by mogli postąpić inaczej. – Nosimy mundury, być może w przyszłości my też wyjedziemy na misje. I gdyby coś nam się stało, chcielibyśmy, aby ktoś zaopiekował się naszymi rodzinami – mówił podczas spotkania podchorąży Adrian Kapuściok, student piątego roku na kierunku saperskim. Dlaczego wybrali fundację zajmującą się pomocą żołnierzom wojsk specjalnych i ich rodzinom? – To najlepiej wyszkoleni żołnierze, wielokrotnie gościli z wykładami w Akademii Wojsk Lądowych, dzieląc się z nami swoją wiedzą. To nasz ukłon w ich stronę i podziękowania – mówił podchorąży Kapuściok.