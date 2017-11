Pomaganie mamy we krwi

Od dziś przez najbliższe 4 dni obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Wielkopolska Brygada cyklicznie, co dwa miesiące, organizuje w swoich murach akcję HDK.

„DAJĄC KREW – DAJESZ ŻYCIE” – to hasło kieruje żołnierzami, którzy choć raz w swoim życiu wzięli czynny udział w akcji honorowego krwiodawstwa. Ludzkie życie jest najwyższą wartością. Jednego dnia pomagamy komuś, kolejnego to my możemy potrzebować takiej pomocy. I to jest najważniejsze, że niewielkim wysiłkiem możemy zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka – mówi nieetatowy koordynator do organizacji zbiórek HDK w Wielkopolskiej Brygadzie kapitan rezerwy Mirosław Filipkiewicz.

Oprócz cyklicznych akcji HDK organizowane są doraźne zbiórki celem wsparcia konkretnych osób. Jedną z nich był siatkarz GBS Bank KS Orzeł Międzyrzecz.