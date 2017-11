Piłkarska jesień wojskowych drużyn – czas na podsumowania

Drużyna Piłkarskiego Klubu Sportowego Twardy Świętoszów, w której grają głównie żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej, jeszcze w sierpniu ubiegłego roku walczyła o punkty w jeleniogórskiej klasie okręgowej. Po czwartej kolejce jednak wycofała się z rozgrywek. Zgodnie z regulaminem do rywalizacji w nowym sezonie mogła przystąpić o dwa szczeble niżej, czyli w klasie B. Wojskowi trafili do jeleniogórskiej grupy III, w której walczy o punkty 14 drużyn. Świętoszowianie wygrali 10 meczów, zremisowali jeden i jeden przegrali. Z 31 punktami zajmują drugą pozycję, tracąc do lidera – Orła Gościszów – cztery punkty. W niedzielę wojskowi dostaną szansę, by zmniejszyć różnicę do punktu – muszą jednak wygrać zaległe spotkanie z ósmą w tabeli drużyną z Kraśnika Dolnego.

W sezonie 2011/2012 Twardy grał nawet w III lidze, czyli o cztery szczeble wyżej niż obecnie. Jednak po trzeciej kolejce wojskowi wycofali się z rozgrywek. Kolejny sezon rozpoczęli więc w klasie okręgowej i na tym szczeblu rozgrywek walczyli o punkty do sierpnia ubiegłego roku. – 31 sierpnia 2016 roku, w ostatnim dniu okienka transferowego, odeszli z Twardego zawodnicy z Żagania. Stanowili oni o sile drużyny – mówi ppłk Mariusz Bolecki, prezes świętoszowskiego klubu. – Ponieważ zarząd klubu nie miał możliwości przyjęcia nowych piłkarzy, podjęliśmy decyzję o wycofaniu zespołu z klasy okręgowej – tłumaczy prezes.

Po rocznej przerwie świętoszowianie wrócili na boiska. – Zgłosiliśmy drużynę do rozgrywek klasy B. Ale mamy zamiar szybko wrócić do klasy A, a potem do klasy okręgowej – przyznaje prezes. Pułkownik miał też nadzieję, że Twardemu uda się powtórzyć wynik tomaszowskiej Kawalerii z poprzedniego sezonu, w którym to kawalerzyści nie stracili ani jednego gola na własnym boisku. Plan ten jednak runął już po drugim meczu na boisku w Świętoszowie, wygranym przez wojskowych 7:1. W sumie w sześciu spotkaniach rozegranych na własnym boisku świętoszowianie zdobyli jesienią 31 bramek i stracili pięć. Z kolei w sześciu wyjazdowych pojedynkach strzelili 28 goli, a stracili 18.

Po odejściu z Twardego sześciu piłkarzy z Żagania ich miejsce zajęło czterech wychowanków z drużyny juniorów: Damian Arciszewski, Adrian Klimek, Marcin Wachowicz i Krystian Fałat. Zespół wzmocniło jeszcze pięciu żołnierzy. Do Twardego wrócił z Sudetów Giebułtów kpr. Piotr Chlabicz, który w świętoszowskiej drużynie grał m.in. wtedy, gdy wojskowi występowali na boiskach III i IV ligi. Czterej pozostali żołnierze to: szer. Adrian Biniecki (poprzednio grał w Stelli Lubomierz), st. szer. Damian Dylewski (Pogrom Pożarów), st. szer. Michał Hatłas (Płomień Czerna) i szer. Krzysztof Sepioło (Pogoń Markocice).

– Szkoda straconych dwóch punktów w meczu z liderem. Prowadziliśmy 2:0 i zamiast wykorzystać kolejne okazje do zdobycia bramek, dwie straciliśmy. Tę drugą w ostatniej minucie meczu – mówi prezes Twardego. – Zespół jeszcze się zgrywa. Wiosną najważniejszy będzie dla nas awans – dodaje oficer.

Vęgoria znów grała w „kratkę”

Drużyna Cywilno-Wojskowego Klubu Sportowego Vęgoria Węgorzewo piłkarską jesień zakończyła na ósmym miejscu w grupie I warmińsko-mazurskiej klasy okręgowej. Wojskowi w 15 meczach zdobyli 20 punktów. Strzelili 25 goli, a stracili 29. Węgorzewianie wyjątkowo słabo spisali się w meczach wyjazdowych – jedno spotkanie wygrali, a pięć przegrali. Natomiast na własnym boisku pięć pojedynków rozstrzygnęli na swoją korzyść, dwa zremisowali i dwa przegrali.

Najwięcej bramek dla Vęgorii – dziewięć – zdobył jesienią najlepszy strzelec poprzednich rozgrywek szer. Daniel Maliszewski. W sezonie 2016/2017 strzelił 21 goli i tym wynikiem zapisał się w klubowej kronice jako piłkarz, który zdobył najwięcej bramek w meczach o punkty w trakcie sezonu. Rekordowym pod względem strzelonych goli był dla Vęgorii mecz z Ludowym Klubem Sportowym Różnowo. Wojskowi wygrali spotkanie 6:4, choć do przerwy prowadzili 4:0. Trzy bramki zdobył wówczas Maliszewski, a po jednej: mł. chor. Stanisław Klein, st. szer. Marcin Biaduń i student Politechniki Warszawskiej Kamil Pruszyński. Z kolei najwyższą wygraną na własnym boisku wojskowi uzyskali podczas meczu z Mazurem Pisz. Vęgoria wygrała 4:0, prowadząc do przerwy 1:0.

Efektowne zwycięstwo nad Mazurem w 12. kolejce dało kibicom Vęgorii nadzieję na walkę ich drużyny o wysoką lokatę w tabeli. Węgorzewianie jednak, podobnie jak w zeszłym sezonie, grali w „kratkę”. Po świetnym występie, w następnym spotkaniu, w Bartoszycach, ulegli 1:3 Victorii. Później zremisowali u siebie 0:0 z Wilczkiem Wilkowo, a w ostatniej kolejce ulegli w Sępopolu 1:5 Łynie. Tym samym zamiast awansować w tabeli, lecieli w dół. Jeśli Węgorzewianie chcą utrzymać się w klasie okręgowej, muszą wiosną zdobyć więcej niż 20 oczek. Vęgoria jest obecnie na ósmym miejscu, ale ma tylko o dwa punkty mniej niż Granica Bezledy, która zajmuje 12. pozycję. Optymiści zauważają, że czwarta w tabeli Łyna ma zaledwie o trzy oczka więcej od drużyny z Węgorzewa.

Kolejne rekordy Kawalerii

Tomaszowska Kawaleria w minionym sezonie wygrała rozgrywki w grupie I piotrkowskiej klasy A i zapewniła sobie awans do klasy okręgowej. Drużyna Wojskowego Klubu Sportowego wyprzedziła drugi w tabeli zespół aż o dziewięć punktów. Tomaszowianie osiągnęli też sukces na ogólnopolską skalę – jako jedyni w kraju nie dali sobie wbić ani jednej bramki na własnym boisku.

Niestety, jesienią, a więc już w nowym sezonie, wojskowi ustanowili niechlubne klubowe rekordy – nie wygrali ani jednego spotkania przez 13 kolejek z rzędu oraz przegrali 11 spotkań z rzędu. W całej rundzie w 13 meczach zdobyli zaledwie dwa punkty. Zremisowali dwa pierwsze spotkania: 0:0 na wyjeździe ze Szczerbcem Wolbórz i 1:1 u siebie z Lechią II Tomaszów Mazowiecki. W kolejnych meczach wojskowi tylko dwa przegrali różnicą jednej bramki. Najwyższej porażki – 1:5 doznali ze Świtem Kamieńsk i Startem Lgota Wielka. W sumie tomaszowianie zdobyli sześć bramek, a stracili 33.

– W poprzednim sezonie zrealizowaliśmy cel, który sobie wytyczyliśmy. Po krótkiej przerwie powróciliśmy do klasy okręgowej. Teraz przed nami jeszcze trudniejsze zadanie: utrzymania się w okręgówce – mówi mł. chor. Piotr Mostowski, prezes Kawalerii. – Kiedy ostatnio spadaliśmy do klasy A, w rundzie jesiennej zdobyliśmy dziewięć oczek, a wiosną 17. Do pozostania w klasie okręgowej zabrakło nam zaledwie dwóch punktów. Teraz nasza sytuacja jest zupełnie inna – dodaje prezes.

Jesienią trener Kawalerii st. szer. Paweł Idzikowski nie mógł we wszystkich meczach wystawiać zawodników z podstawowego składu. Szczególnie widoczny był brak najlepszego strzelca w poprzednim sezonie – szer. Mateusza Majewskiego, który strzelił 14 goli. Wypadł ze składu z powodu kontuzji. Kontuzja wyeliminowała też z gry st. szer. Tomasza Stańczyka, który w zeszłym sezonie zdobył siedem bramek. – Oprócz czołowych strzelców z powodu kłopotów zdrowotnych nie mógł grać nasz bramkarz szer. Tomasz Morawski. Poza tym borykaliśmy się z różnymi problemami, o których nie chciałbym mówić. Mam nadzieję, że wiosną wszystko się odmieni i jeszcze pokażemy, że potrafimy grać w piłkę – dodaje prezes.