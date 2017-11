Święto Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej

21 listopada 2017 roku swoje święto obchodziło Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej (WCEO). Na co dzień zajmuje się m.in. edukacją historyczną, produkcją multimediów, kulturą czy krzewieniem tradycji orężnych Wojska Polskiego.

-Jesteście jedną z najważniejszych instytucji odgrywającą zasadniczą rolę w kształtowaniu oblicza Wojska Polskiego. Czyńcie tak dalej - mówił dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej (MON) Sławomir Frątczak. Podkreślał, że ocena działania centrum to opinie wielu instytucji oraz ludzi, z którymi na co dzień współpracuje WCEO.

- Sukcesy Centrum to przede wszystkim codzienna Wasza ciężka praca i służba - zwrócił się do swoich pracowników dyrektor WCEO płk Artur Gałecki. - To wy podejmujecie największy trud. Wasze zaangażowanie i profesjonalizm zasługuje na najwyższe uznanie. Dziękuję, że wspieracie mnie swoją wiedzą i doświadczeniem - zaznaczył płk Gałecki. Podsumowując dokonania instytucji w 2017 roku wskazał udział WCEO we współorganizacji pikniku oraz spotów w związku z wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce, organizację międzynarodowej konferencji o Józefie Hallerze, wystaw o Józefie Piłsudskim i Tadeuszu Kościuszce, prawie tysiąc absolwentów na studiach podyplomowych i kursach organizowanych przez WCEO, 60 publikacjach wydanych w tym okresie czy współpracę przy obchodach Święta Wojska Polskiego i Międzynarodowych Pokazach Lotniczych Air Show 2017. Za największe wyzwanie kolejnych miesięcy uznał Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.