Borsuk-17 wystartował

Prócz biorących w nim udział żołnierzy z 11 LDKPanc, swoje taktyczne i operacyjne rzemiosło doskonalić będą oficerowie i podoficerowie przybyli na ćwiczenie spoza struktur dywizji, między innymi z 1 Pułku Saperów z Brzegu, 5 Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór, 2 i 9 Pułku Rozpoznawczego, 2 Ośrodka Radioelektronicznego, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 10 Bazy Logistycznej oraz lotnicy z 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych i Centralnej Grupy Działań Psychologicznych. Znamiennym jest także fakt, iż w tym listopadowym wyzwaniu uczestniczy ponad siedmiuset żołnierzy rezerwy, wcielonych do dowództwa dywizji oraz podległych jednostek wojskowych.

We wtorek, 21 listopada, w kilku lokalizacjach, gdzie rozlokowane są ćwiczące wojska 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11 LDKPanc), miała miejsce uroczysta inauguracja ćwiczenia Borsuk-17.

REKLAMA

Na obiektach poligonowych w Wędrzynie, Żaganiu i Świętoszowie ćwiczyć będzie ponad trzy tysiące żołnierzy, w tym także z amerykańskiej 2 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ABCT) stacjonującej w Żaganiu. Wykorzystywać oni będą blisko sześćset jednostek sprzętu.

– Jest to podsumowanie całego procesu szkolenia brygady i sprawdzenie jej gotowości do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem. Przed nami dziewięć dni wysiłku podczas ćwiczenia, ale zakończy się ono dopiero, kiedy spotkamy się wszyscy w tym samym składzie z zaliczonymi wszystkimi elementami sprawdzenia – zwrócił się w Wędrzynie do głównych ćwiczących - żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej dowódca 11 LDKPanc, generał brygady Stanisław Czosnek.

Tekst: por. Krzysztof Gonera