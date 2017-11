Nowy komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

Cieszę się, że obejmuję dowództwo Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w przededniu jubileuszu ważnego dla wszystkich misjonarzy. W przyszłym roku minie dokładnie 65 lat od chwili, gdy pierwsi polscy żołnierze wyjechali, by pełnić misję pokojową. Ten jubileusz to dowód, jak ważna jest dla mnie i moich żołnierzy tradycja. Ale równie ważne jest patrzenie w przyszłość. Dlatego będę dokładał wszelkich starań, by Centrum było jednostką gotową do realizowania zadań na miarę XXI wieku - powiedział w swoim przemówieniu nowy komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych pułkownik Paweł Chabielski.

Ceremonię objęcia obowiązków poprzedziło wejście pododdziałów CPdMZ oraz pododdziałów honorowych z pocztami sztandarowymi Niepublicznego Technikum im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Zespołu szkół Mechanicznych im. Gen. Sikorskiego w Kielcach a także wojskowej asysty honorowej. O godz. 11.00 meldunek o gotowości pododdziałów szefowi sztabu DG RSZ płk Romanowi Ćwiklińskiemu, któremu towarzyszyli płk Paweł Chabielski oraz ppłk Grzegorz Wtykło złożył dowódca uroczystości ppłk Kazimierz Lesiak.

Po przywitaniu się ze sztandarem CPdMZ w akompaniamencie hymnu narodowego wciągnięto flagę Rzeczypospolitej Polskiej na maszt. - Czy to nowa karta dla tej jednostki? Biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stoją przed Centrum oraz osobę pana pułkownika Chabielskiego, zakładam, że tak. Zmieniają się siły zbrojne i będą też wzrastały wymagania w stosunku do Centrum. Jestem przekonany, że podołacie tym zadaniom – zaznaczył w swoim wystąpieniu szef sztabu DG RSZ płk Roman Ćwikliński.

Jednym z głównych elementów uroczystości było odczytanie decyzji ministra obrony narodowej o zmianie na stanowisku komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz przekazanie sztandaru nowemu dowódcy. Nowo mianowany komendant został także awansowany do stopnia pułkownika. - Choć stałem na tym placu apelowym już wielokrotnie, dzisiejsza zbiórka jest jedną z najważniejszych w moim wojskowym życiu. Po raz pierwszy obejmuję bowiem stanowisko dowódcy jednostki wojskowej. Jako żołnierz jestem związany z kielecką Bukówką i stacjonującą tutaj jednostką wojskową od 2004 roku. Były to lata pełne wyzwań i trudnej służby. Ale jednocześnie takiej, która dawała mi poczucie spełnienia i satysfakcji. Pełniąc misje zagraniczne byłem nie tylko ambasadorem Polski, Wojska Polskiego, ale także ziemi kieleckiej. To dla mnie szczególnie ważne, gdyż jako kielczanin cieszy mnie, że dziś mogę stanąć na czele jednostki, która jest dumą naszego regionu – powiedział płk Paweł Chabielski w swoim pierwszym przemówieniu w roli komendanta Centrum.

Ostatnim elementem uroczystości było odegranie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada wojskowa, której akompaniowała Orkiestra Wojskowa z Radomia.

Pułkownik Paweł Chabielski urodził się 25 września 1973 roku w Kielcach. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1996 roku na stanowisku dowódcy plutonu szkolnego w 20 Brygadzie Zmechanizowanej w Bartoszycach po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i promocji na pierwszy stopień oficerski podporucznik. W Bartoszycach służył do 2004 roku gdzie zdobywał kolejne stopnie oficerskie do stopnia kapitana.

W 2004 roku objął stanowisko szefa sekcji logistyki w Jednostce Ogólnego Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej na kieleckiej Bukówce. Z jednostką w Kielcach płk Paweł Chabielski związany jest do dziś. W 2007 roku awansował na stopień majora będąc oficerem Grupy Wyższej Gotowości Bojowej HRF. W 2015 roku objął obowiązki szefa Wydziału szkolenia Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach awansując na stopień podpułkownika.

W trakcie swojej służby zdobył bogate doświadczenie zawodowe po za granicami kraju, biorąc udział w 5 misjach zagranicznych: w Iraku, trzykrotnie w Afganistanie oraz Republice Środkowej Afryki. Pułkownik Paweł Chabielski był także uczestnikiem licznych ćwiczeń oraz konferencji międzynarodowych. Biegle włada językiem angielskim.

W trakcie swojej służby podnosił swoje wykształcenie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie kończąc studia magisterskie uzupełniające oraz następnie ukończył studia podyplomowe na Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach na kierunku zarządzanie kryzysowe. W październiku 2017 roku otworzył przewód doktorski „Współpraca cywilno-wojskowa w kształtowaniu wizerunku Polski na arenie międzynarodowej”

Tekst: kpt. Kamila Kreis-Tomczak