Spartakiada: Zmechanizowani ze Szczecina kontra Czarna Dywizja

Około 500 żołnierzy i 11 reprezentacji wystartuje w Spartakiadzie Jesiennej Wojska Polskiego. Uroczyste otwarcie we Wrocławiu jutro, ale eliminacje już trwają. Za nami mecze w piłce siatkowej i futsalu. W środę, po oficjalnym rozpoczęciu imprezy do rywalizacji staną pływacy i biegacze. O zwycięstwo w rankingu końcowym powalczą Zmechanizowani ze Szczecina i Czarna Dywizja.

Już przed rozpoczęciem Spartakiady Jesiennej Wojska Polskiego wiadomo było, że w tym roku szanse na sukces w końcowym rankingu na szczeblu Sił Zbrojnych RP mają tylko dwie reprezentacje: 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. – Po regulaminowym odrzuceniu najgorszego wyniku z przeprowadzonych wcześniej mistrzostw w siedmiu dyscyplinach sportu zrównaliśmy się punktami z rywalami z 12 DZ. Dotkliwe straty, które ponieśliśmy podczas Spartakiady Letniej Wojska Polskiego, udało nam się odrobić na czempionatach w półmaratonie, pięcioboju wojskowym i biegach na orientację. Trzecia w klasyfikacji reprezentacja ma do nas straty około 20 pkt. i nie ma żadnych szans, by włączyć się do walki o zwycięstwo – mówi st. chor. Tomasz Mucha z dowództwa Czarnej Dywizji.

Zmechanizowani ze Szczecina w ostatnich sześciu latach na mistrzostwach Wojska Polskiego zawsze musieli gonić rywali z 11 LDKPanc. Tym razem jest inaczej. – Sportowcy „dwunastki” stoją przed dużą szansą na zwycięstwo. Jeśli zgodnie z planem wygrają biegi przełajowe, a Czarna Dywizja odniesie sukces w pływaniu, to o wszystkim zadecyduje rywalizacja w grach zespołowych – mówi ppłk Sebastian Krasoń z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który jest odpowiedzialny za sport powszechny w Wojsku Polskim.