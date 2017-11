Antoni Macierewicz w Kanadzie o rosyjskiej agresji

O zagrożeniach bezpieczeństwa w Europie, wpływie Rosji na destabilizację sytuacji na naszym kontynencie i agresywnej polityce prezydenta Władimira Putina mówił minister obrony Antoni Macierewicz w trakcie międzynarodowej konferencji w Halifax. Kanadyjskie forum uznawane jest za czołowe zgromadzenie światowych przywódców zaangażowanych w globalne bezpieczeństwo.

– Polityka Rosji to nie jest już zimna wojna, to początek bardzo gorącej wojny – mówił minister obrony Antoni Macierewicz podczas zorganizowanego w kanadyjskim Halifax Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa. Szef polskiego MON podkreślał, że wskazują na to wyniki zakończonych dwa miesiące temu ćwiczeń „Zapad 17”. – Sięgały one od Morza Arktycznego po Morze Czarne i wraz z ćwiczeniami z użyciem rakiet balistycznych i rakiet Iskander, które mogą przenosić głowice nuklearne, pokazały, że Rosja nie szykuje się do obrony, ale do agresji – zaznaczył Macierewicz.

Szef polskiego MON wziął udział w panelu poświęconym wpływom Rosji na destabilizację bezpieczeństwa Europy i ostrzegał przed agresywną polityką tego kraju. – Obecnie na Ukrainie obserwujemy otwartą wojnę, która łamie porządek międzynarodowy, jednocześnie Rosja otwarcie mówi, że daje sobie prawo, by zmieniać systemy i granice krajów europejskich – podkreślał polski minister.