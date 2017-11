Obchody Święta Niepodległości w SHAPE

Polscy żołnierze służący w belgijskim Mons w Naczelnym Dowództwie Sił Sojuszniczych NATO w Europie (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) oraz Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym upamiętnili 99. rocznicę odzyskania niepodległości.

W uroczystościach zorganizowanych na terenie kampusu wojskowego SHAPE wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, oficerowie z innych kwater Sojuszu oraz kombatanci i przedstawiciele belgijskiej Polonii. Wśród gości znaleźli się m.in.: Joanna Doberszyc-Toulsaly, zastępca ambasadora RP w Belgii, Ireneusz Bochenek, konsul RP w Brukseli, gen. dyw. Marek Mecherzyński, zastępca polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i UE, gen. bryg. Andrzej Przekwas, szef Zarządu Rozpoznania i Wywiadu J2 SHAPE oraz płk Karol Andrzejewski, zastępca starszego oficera narodowego Eurokorpusu w Strasburgu. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęła msza za ojczyznę celebrowana przez ks. ppłk. Pawła Piontka w międzynarodowej kaplicy na terenie Dowództwa.

Następnie goście wraz z licznie zgromadzonymi rodzinami żołnierzy służących w SHAPE oraz pracownikami cywilnymi NATO pracującymi w tej kwaterze zgromadzili się w centrum konferencyjnym. Przybyłych powitał płk Wojciech Ozga, Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy przy SHAPE, który w swoim przemówieniu nawiązującym do niepodległościowej rocznicy podkreślił konieczność nieustannego dbania o kwestie bezpieczeństwa i suwerenność naszego państwa. – Ostatnich prawie 250 lat naszej historii to czas licznych tragedii i upadków narodu oraz dwukrotnego wychodzenia z niedoli. Upadki były szybkie, pomimo wcześniejszej potęgi, odbudowa trwała liczne pokolenia i, pomimo ofiarności i bohaterstwa Polaków, zależała również od czynników zewnętrznych. Jest to historia pouczająca, którą nie możemy wyłącznie żyć, jednak musimy ją znać, aby czerpać z dorobku przodków i nie popełniać tych samych błędów – powiedział płk Ozga.