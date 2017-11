Grad-17, czyli sprawdzian dla sztabu

Ćwiczenie zainaugurował 15 listopada jego kierownik ppłk Sławomir Kula, zwracając uwagę na główne cele oraz najważniejsze zagadnienia szkoleniowe zaplanowane do realizacji przez ćwiczących. Następnie po omówieniu warunków bezpieczeństwa wręczył dowódcy ćwiczącego pododdziału zarządzenie bojowe inicjujące praktyczne działanie.

Ostatnim elementem ćwiczenia był rekonesans rejonu przyszłych działań, podczas którego zweryfikowano i uszczegółowiono rejony rozwinięcia stanowisk dowodzenia, rejony rozmieszczenia pododdziałów oraz drogi przemieszczenia i manewru. W godzinach popołudniowych trzeciego dnia ćwiczenia podsumowano efekty pracy funkcyjnych 3 dywizjonu.

16 listopada szkolące się pododdziały odwiedził dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. Stanisław Czosnek, który zapoznał się z zadaniami realizowanymi przez artylerzystów. Przebieg szkolenia poligonowego nadzorował również nowy dowódca 23 Pułku Artylerii płk Grzegorz Potrzuski, który dzień wcześniej objął dowodzenie nad bolesławieckimi artylerzystami. Dowódca pułku spotkał się z dowódcami pododdziałów i ukierunkował przebieg dalszego szkolenia.

Trzydniowe ćwiczenie stanowiło element przygotowania do kolejnych przedsięwzięć szkolenia poligonowego pododdziałów 23 Pułku Artylerii, a w szczególności do udziału w ćwiczeniu taktyczno-specjalnym prowadzonym przez dowódcę pułku pk. Tornado-17 oraz do udziału w ćwiczeniu taktycznym z wojskami prowadzonym przez dowódcę 11 DKPanc pk. Borsuk-17.

Tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński