Żołnierze w przedszkolu

W środę, 15 listopada, żołnierze 1 kompanii Batalionu Dowodzenia Strzelców Wielkopolskich odwiedzili oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzyrzeczu.

Jakie kolory są barwami narodowymi? Co oznaczają dla każdego Polaka? Kim jest żołnierz i na czym polega jego służba? To tylko kilka z pytań, na które odpowiedziały dzieci podczas wizyty złożonej przez żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. – Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na pytania dotyczące naszej ojczyzny i narodowej symboliki. Pomimo młodego wieku, trzeba przyznać, że posiadały dużą wiedzę na tematy dotyczące patriotyzmu – opowiada plutonowy Paulina Frynas.



Rozmowa na temat patriotyzmu to nie jedyny element, który żołnierze przygotowali dla przedszkolaków. Dzieci wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyły w minitreningu musztry. Ponadto zapoznano dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy i nakładania wojskowego opatrunku. W podziękowaniu za szkolenie przedszkolaki wraz z żołnierzami odśpiewały hymn państwowy - Mazurek Dąbrowskiego.



Tekst: por. Weronika Milczarczyk