MON odzyska narzędzia analizy planów operacyjnych

Ministerstwo Obrony Narodowej przez lata nie miało narzędzi badawczych umożliwiających prowadzenie racjonalnej polityki obronnej. Wykorzystując doświadczenia zespołu, który przeprowadził Strategiczny Przegląd Obronny, będzie je odbudowywać – zapowiada wiceminister Tomasz Szatkowski, pełnomocnik ministra obrony ds. SPO.



Minister obrony narodowej 10 listopada odznaczył 30 żołnierzy i pracowników wojska, którzy byli zaangażowani w opracowanie jednego z najważniejszych dokumentów resortu obrony – Strategicznego Przeglądu Obronnego.



Wiceminister Tomasz Szatkowski spotkał się w piątek z dziennikarzami, by zaprezentować metodologiczne podstawy zakończonego kilka miesięcy temu Strategicznego Przeglądu Obronnego. Raport z SPO to jeden z najważniejszych dokumentów resortu, w którym zawarta jest całościowa ocena systemu obronnego państwa. Zawiera on także szereg wniosków i rekomendacji, które posłużą ministerstwu do kształtowania polityki obronnej – zakupów i modernizacji, rozwiązań instytucjonalnych, projektowania systemu dowodzenia, programów szkolenia itp.

– Ministerstwo Obrony Narodowej przez lata nie miało narzędzi badawczych umożliwiających prowadzenie racjonalnej polityki obronnej – dowodził pełnomocnik ministra obrony ds. SPO. Wskazywała na to także Najwyższa Izba Kontroli, która w swoim raporcie stwierdziła, że MON nie ma opracowanych obiektywnych metod tworzenia i weryfikacji planów strategicznych. Zdaniem Tomasza Szatkowskiego, prowadziło to do sytuacji, gdy na najważniejsze, długoterminowe koncepcje resortu obrony zbyt duży wpływ miały osobiste przekonania poszczególnych dowódców.