Blok operacyjny na miarę XXI wieku

Jedna z sal operacyjnych to tak zwana sala hybrydowa. Dzięki dużej kubaturze i specjalistycznemu wyposażeniu, można w niej wykonywać, na jednym pacjencie, kilka zabiegów operacyjnych. I tak, gdyby na salę trafił ciężko ranny żołnierz, mogłoby się nim zająć od razu kilka zespołów medycznych, na przykład lekarze chirurdzy i ortopedzi. – Jest to obecnie najnowocześniejsza hybrydowa sala operacyjna w kraju – ocenia prof. Dariusz Janczak, kierownik kliniki chirurgicznej wrocławskiego szpitala. Profesor dodał, że aby pomieszczenie powstało w takim kształcie, już w czasie budowy obiektu zmieniono projekt i z planowanych dwóch sal stworzono jedną, zdolną pomieścić potrzebny sprzęt medyczny i kilka zespołów lekarskich.

Otwarty w czwartek Zintegrowany Blok Operacyjny to najnowocześniejszy tego typu obiekt w wojskowej służbie zdrowia. Tworzy go 11 doskonale wyposażonych sal operacyjnych. W nowym budynku mieści się też Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z 16 łóżkami, oraz sale pooperacyjne i sale obserwacyjne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W czterokondygnacyjnym obiekcie jest również zaplecze techniczne z nowoczesną sterylizatornią, serwerownią i salą konferencyjną.

Inwestujemy w szpitale wojskowe nie tylko w interesie żołnierzy, ale wszystkich mieszkańców. To wypełnianie misji, którą realizuje wojsko wobec społeczeństwa – powiedział prof. Wojciech Fałkowski. Podsekretarz stanu w MON wziął udział w uroczystym otwarciu nowoczesnego Zintegrowanego Bloku Operacyjnego (ZBO) w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Budynek ma własne zasilanie w energię elektryczną i wodę. Posiada także zbiornik gazów medycznych. O skali inwestycji świadczy fakt, że ułożono tu około 30 km sieci energetycznych, 50 km instalacji teletechnicznych oraz 5 km instalacji do dystrybucji gazów medycznych. – Teraz czekamy tylko na przegląd sanitarno-epidemiologiczny całego obiektu i pozytywną opinię sanepidu dopuszczającą blok do użytkowania. Planujemy, że na początku grudnia w nowym ZBO zostaną przeprowadzone pierwsze operacje – powiedział płk lek. Wojciech Tański, komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Budowa nowoczesnej placówki rozpoczęła się w 2013 roku. Kosztowała 131 mln złotych. MON przekazał na ten cel 114,5 mln złotych.

W uroczystym otwarciu ZBO wzięli udział m.in.: Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gen. bryg. Stanisław Żmuda, dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia oraz przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, a także placówek wojskowej i cywilnej służby zdrowia. Gospodarzem uroczystości był płk lek. Wojciech Tański, komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Po części oficjalnej z udziałem kompanii honorowej ze sztandarem oraz orkiestry wojskowej uczestnicy mieli okazję zwiedzić nowoczesny obiekt.