Patrioty coraz bliżej

Minister Antoni Macierewicz spotkał się dziś z dziennikarzami, by podsumować to, co wydarzyło się przez ostatnie dwa lata w armii. Podkreślił, że gdy obejmował stanowisko ministra, wojsku była potrzebna historyczna zmiana. – Nie chodziło o szkolenie na poligonach, bo to już się działo. Armii potrzeba było czegoś więcej – mówił szef MON.

Po zatwierdzeniu przez Kongres USA zgody na sprzedaż zestawów obrony powietrznej Patriot Polska wybierze z oferty offsetowej to, co ją interesuje – mówił minister Antoni Macierewicz podczas spotkania z dziennikarzami. Decyzja na Kapitolu ma zapaść jutro. Szef MON mówił też, że w tym roku będzie wiadomo, które z państw zostanie partnerem Polski w budowie okrętów podwodnych.

Szef resortu podkreślił, że priorytetową sprawą jest dziś modernizacja armii. Podał, że ministerstwo podpisało około 250 umów na 20 miliardów złotych, m.in. na zakup sprzętu dla polskiej armii, z czego ponad 160 zawarto z polskimi firmami. Wśród uzbrojenia, które już trafiło lub niedługo trafi do wojska, wymienił m.in.: armatohaubice Krab, moździerze Rak, mosty Daglezja i śmigłowce Anakonda. Ale, jak podkreślił minister, to początek zmian w tej dziedzinie. – Już jutro Kongres Stanów Zjednoczonych ma zaakceptować sprzedaż Polsce systemów przeciwrakietowych Patriot. To już nie są negocjacje, Amerykanie przedstawią nam wachlarz zdolności tego systemu. Nie wszystko leży w naszych możliwościach finansowych – dodawał Antoni Macierewicz.

Broń ta ma być podstawą budowanego w naszym kraju systemu obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu pod kryptonimem „Wisła”. Na ten program Polska zamierza wydać 30 miliardów złotych. – Będzie to oferta offsetowa, a my wybierzemy te technologie, które są najbardziej potrzebne. Zapewne nie cała ta oferta będzie przez nas przyjęta, bo też nie ma takiej potrzeby – wyjaśniał minister obrony. – Mam nadzieję, że umowę podpiszemy jeszcze w tym roku – dodał. Także w tym roku ma zostać podjęta decyzja dotycząca programu „Orka”, czyli zakupu trzech okrętów podwodnych. Ministerstwo postanowi, które z państw będzie partnerem Polski w budowie tych jednostek: Francja, Niemcy czy Szwecja. Minister zapowiedział również dalsze prace związane z zakupem śmigłowców m.in. dla wojsk specjalnych.

Szef resortu obrony podkreślał, że zmiany w armii są efektem Strategicznego Przeglądu Obronnego, którego jawną część ogłosiło ministerstwo w maju 2017 roku. – Na podstawie tego dokumentu wiemy, czego potrzeba wojsku i ile musimy mieć na to pieniędzy. SPO mówi o tym, jak zmienić strukturę i wyposażenie polskiego wojska, by osiągnąć cel: zdolność obrony przed Rosją – wyjaśniał minister. Wskazuje również, że w tym celu jest budowany potencjał dwustutysięcznej armii, która będzie w stanie obronić kraj przed wrogiem. Osiągnięcie takich zdolności zakłada znowelizowana ustawa o modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych. Zakłada ona stopniowy wzrost wydatków na obronność do 2,5 procenta PKB w 2030 roku. Przepisy przewidują także zwiększenie liczby żołnierzy z obecnych 150 tys. do 200 tys.