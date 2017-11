InSec, czyli debaty o bezpieczeństwie kraju

Jak walczyć z cyberterroryzmem, chronić granice państwowe i dbać o bezpieczeństwo imprez masowych oraz infrastruktury krytycznej? Nad tego rodzaju zagadnieniami zastanawiali się eksperci podczas „Międzynarodowej Wystawy i Konferencji Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec 2017”. Dwudniowe spotkanie odbyło się w Warszawie.

W konferencji InSec 2017 uczestniczyli pogranicznicy, policjanci, wojskowi, strażacy oraz funkcjonariusze różnych służb, w tym wywiadowczych. Spotkanie było poświęcone kwestiom związanym z ochroną polskich granic, a także bezpieczeństwu wewnętrznemu kraju. Co zdaniem uczestników debaty jest największym zagrożeniem dla Polski? Według Dariusza Gwizdały, zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który otwierał konferencję, to „niekontrolowany przepływ ludności w ramach kryzysu migracyjnego” oraz „przenikanie na teren Polski terrorystów”. Wiceszef BBN dodał, że musimy być również przygotowani na stawienie czoła zagrożeniem hybrydowym. – W tym przypadku największym wyzwaniem jest problem atrybucji, czyli ustalenie, kto stoi za danym wydarzeniem i za danymi osobami. Ale też na przykład skąd pochodzi dron, który naruszył naszą przestrzeń powietrzną, i kto go wysłał – mówił Dariusz Gwizdała.

Poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS), przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, podkreślał, że polskie społeczeństwo czuje się bezpieczne. – Najnowsze badania pokazują, że poziom bezpieczeństwa Polaków jest najwyższy w historii tego typu badań. Aż 82 procent naszych rodaków czuje się bezpiecznie w kraju. Natomiast w swoim domu, w swoim miejscu zamieszkania ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi aż 95 procent – przypominał. – Nie oznacza to jednak, że w dziedzinie bezpieczeństwa w kraju wszystko jest dobrze. Spójrzmy chociażby na drogi, na liczbę wypadków. Tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia – przyznawał.