20-lecie wojskowej psychologii społecznej

Służba psychologa nie może się ograniczyć do tego, co zwykle sobie wyobrażamy lub z czym się spotykamy w medialnym przekazie. Służba psychologów wojskowych jest pracą, która ma przede wszystkim kształtować żołnierzy, stale ich przygotowywać na stres czy traumę, którą muszą przeżyć, zaabsorbować i móc przezwyciężyć – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas dorocznej konferencji psychologów wojskowych.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w swoim wystąpieniu podkreślił, że nasza współpraca z wojskami amerykańskimi, NATO, na terenie Polski i Europy Środkowej nie jest przemijająca. Jest to długotrwałe współdziałanie, w którym będziemy musieli zsynchronizować różne sposoby działania. To do psychologów wojskowych będzie w dużym stopniu należało przygotowanie polskiej armii na ten trudny, ale konieczny dla naszego bezpieczeństwa proces.

Minister dodał również, iż polscy żołnierze są bardzo wysoko cenieni dzięki misjom zagranicznym, które przez ubiegłe dwadzieścia lat były realizowane. Są szczególnie szanowani między innymi przez oficerów i żołnierzy wojsk amerykańskich, dla których zarówno Irak, jak i Afganistan emocjonalnie odgrywa duże znaczenie, o którym my nie zdajemy sobie sprawy. Szef resortu zaznaczył, że Polacy często nie zdają sobie sprawy, jak głębokim szokiem dla normalnego człowieka w Stanach Zjednoczonych był atak na World Trade Center i wszystko, co było z tym związane. Szacunek dla ich przeżywania tego dramatu jest jedną z ważnych rzeczy, która musi być zrozumiana przez polskich żołnierzy. To, że byliśmy z nimi wówczas oraz to, że byliśmy jedną z pierwszych armii, która stanęła u ich boku, jest dla nich olbrzymim powodem do wdzięczności - dodał.

Konferencja była okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych psychologów wojskowych, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w pracy i służbie w obszarze działalności psychologicznej resortu obrony narodowej.

Uczestnicy konferencji w trakcie serii wykładów będą mieli możliwość zapoznania się między innymi z rolą psychologa podczas udzielania pomocy podczas katastrof masowych czy udzielania pomocy rodzinom weteranów misji poza granicami państwa.

Psychologia społeczna (psychologowie w jednostkach wojskowych) pojawiła się w Siłach Zbrojnych RP w 1997 roku, jako rozwiązanie systemowe poprzez utworzenie pionu psychoprofilaktyki.

Głównym celem wprowadzenia psychologów do jednostek wojskowych była potrzeba wywiązania się z obowiązku, jaki na Ministra Obrony Narodowej nałożyła ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, która w art. 4 wskazywała na konieczność wdrożenia działań zapobiegawczych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego wobec osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. W katalogu wspomnianych osób przepisy ujmowały żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Taka konstrukcja prawna powodowała, że na wstępie psychologowie jednostek wojskowych mieli, więc zajmować się doborem i nadzorem psychologicznym nad żołnierzami wcielanymi z poboru. Te dwadzieścia lat istnienia psychologii wojskowej przeniosło akcent z żołnierzy zasadniczej służby wojskowej na kandydatów oraz będących w służbie żołnierzy zawodowych. Psychologowie zdobyli zaufanie zarówno dowódców, żołnierzy, jak i ich rodzin. Stali się naturalnym ogniwem funkcjonowania jednostek wojskowych.

Obecnie duży nacisk Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON kładzie na rozwój „stosowanej psychologii wojskowej” w jednostkach wojskowych, która będzie obejmować szkolenia i treningi psychologiczne (zarówno indywidualne jak i grupowe) mające na celu podniesienie potencjału bojowego żołnierza poprzez realizację zajęć na temat: zaszczepiania stresem, treningu kontrolowanej agresji, szybkiej relaksacji i regeneracji psychicznej. Psycholog ma w miarę możliwości towarzyszyć żołnierzom w trakcie szkoleń strzeleckich, taktycznych i specjalistycznych. W realizowanym przez Departament Wojskowej Służby Zdrowia MON programie rozwoju nowoczesnej psychologii duży potencjał innowacyjny przynosi powstanie i rozwój nowego rodzaju Sił Zbrojnych, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej. Zintegrowana i współdziałająca psychologia wojskowa, sięgająca po nowoczesne metody diagnostyczne i treningowe może skutecznie przyczynić się do indywidualizacji programu rozwoju pojedynczego żołnierza a przez to wpłynąć na podniesienie potencjału obronnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: MON