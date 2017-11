Boeing dla VIP-ów wylądował w Polsce

Pierwszy z trzech Boeingów 737-800, które mają służyć do przewozu najważniejszych osób w państwie, wylądował dziś w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego. Samolot o numerach bocznych 0110 nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, a jego matką chrzestną została st. szer. Oktawia Nowacka, medalistka olimpijska. Maszyna wejdzie do służby w połowie 2018 roku.

Boeing 737-800 w biało-czerwonych barwach wylądował na płycie lotniska Okęcie dziś około godziny 10. Kołując pod hangar przejechał przez kurtynę wodną, którą zgodnie z lotniczą tradycją utworzyła wojskowa straż pożarna. Symboliczne klucze do samolotu otrzymał Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. Maszyna została poświęcona przez biskupa polowego gen. bryg. Józefa Guzdka oraz przez zastępcę Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego ks. płk. Aleksego Andrejuka i Naczelnego Kapelana Wojskowego – Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. bp. płk. Mirosława Wolę. – To dla mnie wyjątkowo ważne wydarzenie, bo lotnictwo transportowe było od lat zaniedbywane, a teraz zostało odbudowane – mówił wiceminister Bartosz Kownacki podczas konferencji prasowej.



Matką chrzestną nowego samolotu została st. szer. Oktawia Nowacka, pięcioboistka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Boeing 737-800 otrzymał imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wizerunek Marszałka zdobi ogon maszyny oraz przednie drzwi. Samolot zostanie w Polsce przebudowany do wersji VIP. Przede wszystkim będzie dostosowany do lotów HEAD, czyli takich, podczas których na pokładzie znajdują się najważniejsze osoby w państwie. Maszyna – podobnie jak pozostałe dwie – będzie więc wyposażona w systemy obrony, kodowane systemy łączności oraz wojskowe systemy nawigacji i identyfikacji.Będzie też mogła wykonywać loty transatlantyckie. W środku znajdzie się czteroosobowa kabina, 8 miejsc business class oraz 120 o podwyższonym standardzie ekonomicznym. W przyszłości samolot może być wykorzystywany na przykład do ewakuacji żołnierzy. „Marszałek Józef Piłsudski” wejdzie do służby w połowie 2018 roku.





W marcu 2017 roku Inspektorat Uzbrojenia podpisał z koncernem Boeing umowę na zakup trzech samolotów Boeing 737-800. Umowa jest warta ponad 2 mld złotych. Początkowo jedna z maszyn miała być używana, ale MON wynegocjował zmianę kontraktu z amerykańskim producentem. Wszystkie samoloty będą więc nowe, a koszty zakupu pozostaną bez zmian.

Pierwszy Boeing do przewozu VIP wylądował dziś w Polsce, na kolejne dwa trzeba poczekać do 2020 roku. Będą to maszyny w wersji BBJ2 (Boeing Business Jet) – z kabiną HEAD dla czterech osób w układzie konferencyjnym, dwuosobową kabiną VIP, 12-osobową kabiną business class, 48-osobowym przedziałem ekonomicznym oraz sypialnią dla załogi. W samolotach zostanie wyznaczone specjalne miejsce do przewozu chorych lub ciężko rannych oraz miejsce dla personelu medycznego.

Boeing 737 jest najpopularniejszym samolotem pasażerskim na świecie. Z Boeinga 737 w wersji HEAD korzystają rządy USA, Indii, Australii i Białorusi.