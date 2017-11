Nowy dowódca 23 Śląskiego Pułku Artylerii

Po odczytaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej o odwołaniu i wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe głos zabrał dowódca dywizji gen. bryg. Stanisław Czosnek. – Doświadczenie, spokój, opanowanie, umiejętność kierowania i dowodzenia podwładnymi wokół tych zadań, które stoją przed jednostką to przymioty, które oddają w pełni charakter pułkownika Pawła Świtalskiego. Pułk pod jego rozkazami od trzech lat pokazał że stanowi realną wartość bojową i jest nierozerwalnym elementem życia w ramach garnizonu i regionu – mówił generał Czosnek. Następnie dowódca Czarnej Dywizji podziękował ustępującemu dowódcy za osiągnięte wyniki i sukcesy szkoleniowe w trakcie dowodzenia jednostką oraz po przybliżeniu dotychczasowej służby pułkownika Grzegorza Potrzuskiego życzył nowemu dowódcy sukcesów w dowodzeniu pułkiem.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru jednostki oraz podpisanie protokołu między zdającym i obejmującym obowiązki służbowe, po czym złożyli meldunki Dowódcy 11 LDKPanc.

W swoim pożegnalnym przemówieniu pułkownik Paweł Świtalski podziękował żołnierzom i pracownikom jednostki za trud i wysiłek włożony w realizację zadań, podkreślając szczególną rolę przełożonych i wsparcie ze strony współpracujących jednostek i instytucji, na które jednostka zawsze mogła liczyć. W sposób szczegóły podziękował środowisku artylerzystów oraz współpracującym organizacjom pozarządowym. – Prawdziwym sprawdzianem dowódcy jest to, czy pozostawił po sobie ludzi, którzy gotowi są podjąć jego dzieło i doprowadzić je do końca. Dowodzenie 23 Śląskim Pułkiem Artylerii było dla mnie zaszczytem i przyniosło mi wiele osobistej satysfakcji. Jestem dumny, że dane mi było realizować zadania postawione przez przełożonych wspólnie z moimi żołnierzami. To dzięki Wam mogłem realizować się zawodowo, z wami wspólnie przeżywać sukcesy i niepowodzenia – mówił płk Świtalski.

Następnie głos zabrał pułkownik Grzegorz Potrzuski, nowy dowódca bolesławieckich artylerzystów, który zapewnił, że w swoim dowodzeniu będzie kontynuował pracę poprzedników. – Przyjmując sztandar Naszej jednostki jestem świadomy obowiązku jaki będzie od dziś na mnie spoczywał. Mam świadomość ogromu wysiłku jaki włożyli moi poprzednicy, aby pułk był postrzegany jako jednostka dobrze wyszkolona. Ze swojej strony mogę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby taki poziom co najmniej utrzymać. Jestem wymagającym żołnierzem, ale wymagam również od siebie. W moim życiu szczególnie bliskie mi są słowa prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego „Od siebie trzeba wymagać najwięcej” - mówił płk Potrzuski.

Podziękowanie za wieloletnią współpracę na ręce płk Świtalskiego złożył także prezydent miasta Piotr Roman i wicestarosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, którzy podkreślili osobisty wkład pracy żegnanego w kształtowanie dobrego wizerunku żołnierza – artylerzysty w środowisku lokalnym. Po przemówieniach zdający obowiązki dowódcy oraz mężowie zaufania oficerów i szeregowych uhonorowali dowódcę Czarnej Dywizji, nowego dowódcę pułku oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Commando odznakami pamiątkowymi 23 pułku artylerii nadanymi przez kapitułę.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Wrocławia, po której uczestnicy uroczystości przeszli na Salę Tradycji 23 Pułku Artylerii.

Po pamiątkowym wpisie pułkownika Pawła Świtalskiego w Kronice Jednostki, nastąpiło wręczenie nowemu dowódcy symboli wyróżniających żołnierzy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Czarny beret wręczył pułkownikowi Potrzuskiemu dowódca Czarnej Dywizji generał Czosnek, natomiast pułkownik Świtalski wręczył następcy odznakę rozpoznawczą 23 Pułku Artylerii. Tę część pożegnania podsumował szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii po. płk Zenon Wiśniewski, który podziękował dotychczasowemu dowódcy pułku za wieloletnią współpracę podsumowując osiągnięcia i dorobek artyleryjski żegnanego. Na zakończenie zdający i obejmujący obowiązki dowódcy przyjęli życzenia z rąk licznie przybyłych gości, współpracowników i żołnierzy.

Tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński