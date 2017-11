Wizyta oraz kontrola w PKW Afganistan RSM

W dniach 6-8 listopada w PKW Afganistan RSM przebywała delegacja polskich oficerów z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, na czele z pułkownikiem Bogdanem Dziewulskim. Zadaniem oficerów było sprawdzenie poziomu wykonywania obowiązków mandatowych przez polskich żołnierzy.



Dowódca VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Afganistan RSM pułkownik Piotr Fajkowski zameldował o stanie realizacji zadań i przygotowaniu Kontyngentu do dalszego działania zgodnie z przeznaczeniem.



Podczas trzydniowego pobytu przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, poza czynnościami kontrolnymi, zapoznali się również z warunkami służby polskich żołnierzy oraz ich zasadniczym sprzętem i wyposażeniem.



Na koniec pobytu w Polskim Kontyngencie Wojskowym, w ramach zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości, pułkownik Bogdan Dziewulski na ręce dowódcy kontyngentu złożył życzenia wszystkim żołnierzom służącym w Afganistanie, życzył szczęścia żołnierskiego oraz szczęśliwego powrotu do kraju po zakończeniu misji.



Polski Kontyngent Wojskowy odwiedził również dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Wojciech Marchwica, który dowodził I zm. PKW Afganistan RSM. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń obu oficerów, w tym obszarze działania.



Tekst: kpt. mar. Daniel Mazur