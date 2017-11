Dowodzenie ogniem

W poniedziałek, 13 listopada, batalion dowodzenia strzelców wielkopolskich zrealizował strzelania sytuacyjne w marszu.

Na co dzień batalion zabezpiecza funkcjonowanie organów dowodzenia, z kolei podczas ćwiczeń przygotowuje i ochrania stanowisko dowodzenia brygady. Wydawałoby się, że batalion dowodzenia ma mało wspólnego z „wojaczką”. Nic bardziej mylnego. Najlepszym dowodem są ostanie zajęcia strzeleckie. – Bez względu na zajmowane stanowisko każdy żołnierz musi być wyszkolony zarówno taktycznie, jak i strzelecko. Celem dzisiejszych zajęć było sprawdzenie umiejętności prowadzenia ognia w sekcjach podczas marszu – tłumaczy kierownik zajęć, dowódca batalionu dowodzenia major Marcin Barczyński.

Podczas zajęć żołnierze byli oceniani również pod względem prowadzenia obserwacji i wykrywania celów. – Aby można było prowadzić ogień do celu, najpierw trzeba go zlokalizować. Przy każdym strzelaniu cele ukazywały się w różnej kolejności. Tego rodzaju strzelanie daje najlepszy pogląd na wyszkolenie żołnierzy i przygotowuje do najtrudniejszych zadań taktyczno-ogniowych – dodaje major Barczyński.