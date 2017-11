Nowa współpraca wojskowa UE

Współpraca w ramach inicjatywy PESCO, nazywanej wojskowym Schengen, ma służyć rozwojowi zdolności obronnych i pogłębieniu współpracy wojskowej państw UE. W planach jest m.in. uruchamianie wielonarodowych programów zbrojeniowych i badawczych dofinansowanych ze wspólnego budżetu Unii. Pozwoli to na rozwój technologii wojskowych, wzmocnienie przemysłu obronnego UE i lepsze wydawanie pieniędzy. Przewidywane jest też tworzenie międzynarodowych jednostek wojskowych oraz organizowanie wspólnych operacji, przede wszystkim w ramach misji stabilizacyjnych czy antykryzysowych.

Do PESCO przystąpiły największe kraje Unii: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Polska. W nowej strukturze nie ma natomiast m.in. Wielkiej Brytanii, która negocjuje wyjście z UE, oraz Danii, która zwykle pozostaje poza europejskimi strukturami obronnymi. Decyzji o przystąpieniu nie podjęła też na razie Irlandia. Kraje, które postanowią w późniejszym terminie dołączyć do PESCO, będą musiały uzyskać zgodę jego założycieli.

Jak poinformował polski resort obrony, w dołączonym do notyfikacji liście strona polska poinformowała, że będzie uczestniczyła w PESCO pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim działania PESCO mają dotyczyć wszystkich wyzwań, w tym odnoszących się do obrony flanki wschodniej. Ponadto w ramach nowej inicjatywy ma być wspierany taki rozwój narodowych przemysłów obronnych, który zapewni ich konkurencyjność, innowacyjność i równowagę w odniesieniu do wszystkich państw i przedsiębiorstw. „W ramach PESCO nie będą też tworzone struktury konkurencyjne do NATO, a wszelkie podejmowane inicjatywy będą stanowić uzupełnienie zdolności Sojuszu”, podał MON.

Polityczną decyzję o uruchomieniu PESCO unijni przywódcy podjęli na czerwcowym szczycie UE. Notyfikacja pozwoli, aby na szczycie UE w grudniu współpraca w ramach PESCO została formalnie uruchomiona.

Podczas spotkania w Brukseli omówiono też dotychczasową współpracę pomiędzy UE i NATO oraz propozycje jej wzmocnienia. Minister Macierewicz wziął także udział w rozmowach ministrów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) na temat obecnej współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz nowych inicjatyw.