Na pierwszej linii – spotkania z polskimi fotografami wojennymi

Cykl poświęcony współczesnej, polskiej fotografii wojennej. Na comiesięcznych spotkaniach słuchacze mogą wysłuchać i porozmawiać z czołowymi polskimi fotografami, którzy prezentują swoje zdjęcia ukazujące realia konfliktów zbrojnych.

W listopadzie naszym gościem będzie dziennikarz i fotograf Michał Zieliński, który specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej i dotyczącej państw postsowieckich. Jego zdjęcie zdobyło m.in. pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie NATO Photo Contest 2015. W trakcie spotkania zaprezentuje najnowsze fotografie wykonane na przełomie września i października tego roku w trakcie walk w syryjskiej Ar-Rakkce, nieformalnej stolicy tzw. Państwa Islamskiego.

Pokaże również zdjęcia, które we wcześniejszym okresie zrobił po stronie rządowej. Jak mówi „Mimo, że strefy wpływów Kurdów z Powszechnych Jednostek Obrony (YPG) oraz sił wiernych al-Assadowi dzielą niewielkie odległości, są to zupełnie inne, niepodobne do siebie światy. W Syrii takich różnic jest znacznie więcej”. Więcej informacji: https://www.1944.pl/artykul/na-pierwszej-linii.-michal-zielinski,4741.html