Konkurs na projekt muralu

REKLAMA

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, muszą przygotować dwie prace. Pierwsza to projekt muralu. – Może to być rysunek, obraz, grafika. Ważne, by projekt przedstawiał żołnierzy wyklętych bądź wydarzenie z nimi związane – mówi Anna Dąb-Kostrzewska z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pracę należy wykonać na papierze w formacie minimum A3. Organizatorzy zastrzegają jednak, że trzeba im dostarczyć również wersję elektroniczną zapisaną w formacie JPG (minimum 300 dpi) na płycie.

Na konkurs trzeba też nadesłać esej na temat postaci zaprezentowanej w pracy plastycznej lub przedstawionego wydarzenia. – Prosimy o to, by uzasadnić, dlaczego właśnie ten człowiek, to wydarzenie są na tyle ważne, by uwiecznić je na muralu – wyjaśnia Dąb-Kostrzewska. Esej nie powinien zajmować więcej niż dwie strony formatu A4, przy tym ma być napisany czcionką Arial lub Times New Roman wielkości 12 punktów.

Prace mogą być tworzone indywidualnie bądź zespołowo. W tym drugim przypadku nie ma ograniczeń co do liczby osób w grupie, ale trzeba wybrać jej lidera. Zarówno indywidualnie, jak i grupowo można złożyć tylko jeden projekt. Trzeba go wysłać (wraz z płytą, na której jest praca w wersji elektronicznej) z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia oraz oświadczeniami, które można znaleźć na stronie WCEO, na adres: Oddział Kultury – Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Nieświeska 54/56, 03-867 Warszawa 11. Tylko kompletne prace będą brane pod uwagę.

Konkurs został podzielony na dwa etapy. W pierwszym komisja powołana przez dyrektora Centrum płk. Artura Gałeckiego oceni nadesłane prace i wybierze najlepsze. Ich autorzy przejdą do kolejnego etapu – do obrony pracy, która została zaplanowana na marzec 2018 roku. – Drugi etap konkursu, na który zostaną zaproszeni finaliści, odbędzie się w Warszawie – mówi Anna Dąb-Kostrzewska. – Nagrodą będzie zrealizowanie wielkoformatowego muralu, który ma powstać do końca 2018 roku.