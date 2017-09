W Krakowie powstanie muzeum gen. Andersa

Muzeum ma przypominać o losach podkomendnych gen. Władysława Andersa i cywili, którzy wraz z utworzoną przez niego armią opuścili Związek Sowiecki. Inicjatywę budowy muzeum zapoczątkowało krakowskie środowisko akademickie z Uniwersytetu Pedagogicznego i Anna Maria Anders, córka generała. Projekt wpisuje się w 75. rocznicę wyjścia armii Andersa z ZSRR.







Uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie powołania nowego muzeum odbyła się w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponentu Lądowego im. gen. broni Władysława Andersa w Krakowie. Pod dokumentem podpisali się wojewoda małopolski Piotr Ćwik i rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak. Patronem honorowym inicjatywy jest Anna Maria Anders, córka dowódcy 2 Korpusu. W spotkaniu wziął też udział dowódca COL gen. bryg. Sławomir Kowalski, prof. Wojciech Narębski, żołnierz służący pod dowództwem generała oraz Danuta Sedlak i Artur Woźniakowski, którzy 75 lat temu jako dzieci, wraz z armią Andersa opuścili ZSRR i szlakiem przez Afrykę wrócili do Polski.

– Tu w Centrum Operacji Lądowych, które kultywuje pamięć 2 Korpusu Polskiego jest sala tradycji poświęcona armii gen. Andersa. Zatem to idealne miejsce, by właśnie tu podpisać list intencyjny w sprawie utworzenia nowego muzeum. Cieszę się, że placówka powstanie w Krakowie – mówił wojewoda Piotr Ćwik.

Anna Maria Anders, córka generała, przyznała, że stworzenie muzeum jest spełnieniem jej marzeń. – To bardzo ważna chwila. Często spotykam się z ludźmi, którzy przechowują pamiątki po moim ojcu albo nawiązujące do historii 2 Korpusu. Wiele razy pytali mnie co mogą z tymi rzeczami zrobić. Mam nadzieję, że w Krakowie powstanie takie miejsce, które w godny sposób upamiętni przeżycia i wspomnienia świadków tamtych wydarzeń – mówiła Anna Anders.



Pełniący obowiązki Naczelnego Wodza gen. Władysław Anders (1. z prawej) na wieży czołgu M4 Sherman, w towarzystwie m.in. gen. Bronisława Rakowskiego (stoi 2. z lewej).