Czerwona taktyka na DSEI 2017

Na tegorocznych londyńskich targach zbrojeniowych Defence Systems and Equipment International medycyna pola walki jest jednym z kluczowych obszarów. Na wystawie wydzielono spory sektor, w którym prezentuje się brytyjskie ratownictwo medyczne oraz firmy produkujące sprzęt i wyposażenie. Ale zadbano także o bardzo ciekawe, zarówno dla specjalistów, jak i laików, seminaria i debaty.

W „Pearl Harbor”, jednym z moich ulubionych filmów wojennych (no dobra, parawojennych, bo to raczej ckliwa opowieść o miłości w czasach wojny, a nie dramat jak „Most na rzece Kwai”), jest scena, w której odbywa się selekcja wśród rannych w czasie japońskiego ataku. Żołnierzy dzieli się na tych, którym pomoc medyczna zostanie udzielona w pierwszej kolejności i na tych, którzy mogą jej nie doczekać. Ilekroć widzę ten fragment filmu przychodzi mi do głowy myśl, że nie chciałbym być na miejscu tych, którzy muszą podjąć pozbawioną emocji decyzję: „Tobie postaramy się pomóc, ale Ty nie masz szans na przeżycie, więc odsyłamy Cię na koniec kolejki.” Takie dramatyczne wybory wojskowi medycy musieli i będą musieli podejmować, bo gdy podczas wojny pojawiają się w jednym czasie tysiące rannych, nie ma na świecie szpitala, który mógłby zająć się jednocześnie wszystkimi poszkodowanymi.





Na tegorocznych targach zbrojeniowych w Londynie – Defence Systems and Equipment International – medycynie pola walki poświęcono bardzo dużo miejsca. Około 10 procent powierzchni jednej z dwóch hal wystawienniczych, zarezerwowano dla firm produkujących specjalistyczny sprzęt medyczny. Rozstawiono nawet coś na kształt polowego szpitala, w którym o swojej pracy opowiadają wojskowi medycy z armii brytyjskiej, australijskiej i nowozelandzkiej. Tuż obok jest „polowa” sala konferencyjna, na której od rana do wieczora odbywają się debaty, prelekcje i seminaria z medycyny pola walki i czerwonej taktyki. Zakres tematyczny jest bardzo różny. Od dość ogólnych, np. kierunki działań medycznych na polu walki, aż po zagadnienia bardzo szczegółowe, np. wykorzystanie płynów krwiozastępczych, postępowanie w urazach klatki piersiowej, brzucha, kończyn i głowy czy sposobów udrażniania dróg oddechowych. Lekarze i ratownicy z sił zbrojnych państw należących do Wspólnoty Narodów dzielą się również swoimi doświadczeniami i wnioskami na temat medycznych procedur obowiązujących w armiach. Ich refleksje są bardzo ciekawe również dla osób spoza medycznego światka.

Choć czasu na zwiedzanie targów DSEI nie mam zbyt wiele, bo stoisk jest ponad 1600, a konferencji mnóstwo, przyznam że z zainteresowaniem uczestniczyłem w seminarium, które było poświęcone planowaniu zabezpieczenia medycznego morskich misji specjalnych. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Noc, morska, lodowata woda i poważnie ranny w klatkę piersiową i głowę operator. Większość z nas miałaby ochotę zakląć jak szewc, ale wojskowi ratownicy nie mogą sobie pozwolić na chwilę słabości. W tak ekstremalnych warunkach muszą skupić się na jednym – ratowaniu życia. Po prostu muszą. Wiedza, że za ich porażką kryje się tragedia i łzy bliskich żołnierza.