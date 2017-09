„Ryś-17” wystartował

13 września żołnierze 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz wydzielonych pododdziałów z innych jednostek wojskowych rozpoczęli ćwiczenie pk. „Ryś-17”. Jest ono przygotowaniem do największego tegorocznego ćwiczenia Wojska Polskiego pk. „Dragon-17”.

Liczne pododdziały, zarówno 12 Dywizji, jak również z innych jednostek wojskowych uroczyście rozpoczęły udział w ćwiczeniu pk. „Ryś-17” w kilku miejscach Polski północno-zachodniej. Ćwiczenie to będzie ostatnim sprawdzianem skrupulatnego przygotowywania żołnierzy do największego wyzwania szkoleniowego w tym roku, z jakim zmierzy się Wojsko Polskie.

Na uroczystej zbiórce zorganizowanej na poligonie drawskim dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej generał dywizji Rajmund T. Andrzejczak przedstawiając kierownictwo ćwiczenia omówił zasadnicze cele ćwiczenia i zadania, stojące przed kierownictwem oraz głównym ćwiczącym - 2 Brygadą Zmechanizowaną Legionów ze Złocieńca. Generał Andrzejczak życzył żołnierzom sukcesów w realizacji zadań na jak najwyższym poziomie, a następnie zaznaczył: – Ćwiczenie „Ryś-17” jest częścią dużego przedsięwzięcia szkoleniowego, jakim będzie ćwiczenie DRAGON-17. Pamiętajcie, że naszym zadaniem jest być zawsze gotowym do tego, do czego nas Ojczyzna przygotowuje i do tego, czego od nas wymaga w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny.