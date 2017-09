Minister Macierewicz we Francji

REKLAMA

Podczas spotkania poruszano także sprawy dotyczące stałej strukturalnej obrony Europy. - Podkreśliłem w trakcie rozmów konieczność takiego ukształtowania wspólnej obrony europejskiej, by była ona zdecydowanie zwrócona także na obronę i współpracę z takimi państwami jak Gruzja, Mołdawia i przede wszystkim Ukraina. Choć oczywiście mamy świadomość, że to jest sprawa, która będzie jeszcze przedmiotem dyskusji – mówił szef MON. - Francja uczestniczy w rozmowach na temat kontraktu okrętów podwodnych. Ten kontrakt jest dla nas bardzo ważny. Rozmawiamy też ze Szwecją i Niemcami. Są jeszcze kwestie, które są otwarte, ale na pewno francuska oferta jest interesująca – powiedział w środę w Paryżu minister Antoni Macierewicz.

Omawiając sprawy związane z przemysłem obronnym w kontekście współpracy polsko – francuskiej szef polskiego MON podkreślił, że dyskusją dotyczyła francuskiej oferty okrętów podwodnych zintegrowanych z rakietami manewrującymi. - To ciekawa oferta. Oferta, która na pewno ma przyszłość i oferta, która obok niemieckiej i szwedzkiej, będzie brana przez Polskę pod uwagę. Sama rozmowa została poprzedzona wizytą w MBDA – koncernie, który wraz z Naval Group odpowiedzialny jest za budowę okrętu podwodnego, jak i integrację z rakietami manewrującymi. To co tam zobaczyliśmy napawa optymizmem, co do potencjału francuskiego i skuteczności działania – zaznaczył minister Macierewicz.

Szef MON podkreślał także, że Polsce zależy na tym, aby kontrakt na zakup okrętów podwodnych został podpisany jak najszybciej. - Kontrakt na zakup okrętów podwodnych to jeden z najważniejszych kontraktów modernizacyjnych, a na pewno najważniejszy kontrakt jeżeli chodzi o naszą Marynarkę Wojenną. - Bardzo ważne jest to dla Polski, aby był to kontrakt wzajemny. By nie tylko stwarzało to perspektywę skutecznej broni i jak najszybszego terminu realizacji, ale też by zaowocowało to trwałą współpracą francusko – polską - zaznaczył szef MON.

Minister Macierewicz zaznaczał, że Polsce zależy na współpracy przemysłów obronnych i, że jeżeli ta współpraca ma być skuteczna, musi być dwustronna.

Podczas wizyty minister obrony narodowej Antoni Macierewicz spotkał się także z ambasadorem RP we Francji Tomaszem Młynarskim.

Źródło: MON