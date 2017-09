Morskie i powietrzne oblicze DSEI

Jakie to wielkie! To pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, gdy wkracza się na teren Defence Systems and Equipment International. Centrum wystawiennicze, w którym odbywają się londyńskie targi zbrojeniowe, jest gigantyczne. 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej w dwóch ogromnych halach o długości 600 metrów każda. Do tego jeszcze tysiące metrów ekspozycji zewnętrznej, rozciągającej się nawet na 2 km nabrzeża. I to właśnie na tej, „pozahalowej” części DSEI, skupiłem swoją uwagę pierwszego dnia targów.

Ogromne hale wystawowe są w tym roku wypełnione prawie w całości. A pamiętam doskonale, że gdy byłem na tych targach po raz ostatni w 2011 roku, całkowicie zajęta była jedna z nich, a druga tylko w połowie. Pamiętam również doskonale, co mnie wówczas mocno zdziwiło z perspektywy naszych kieleckich targów, że na zewnątrz wystawiono jeden model samolotu, i to wszystko. No oczywiście oprócz okrętów wojennych, których kilka zacumowało przy pobliskim nabrzeżu – Royal Victoria Dock.

Podczas tegorocznych DSEI na każdym kroku widzę jak mocno rozrosła się ta impreza przez ostatnie dwie edycje (organizowana jest co dwa lata). O tym, co ciekawego pokazuje przemysł obronny w gigantycznych halach, napiszę więcej jutro. Dziś skoncentruję się na tym, co można zobaczyć na „zewnątrz” ExCeLa, a co w dużym skrócie można opisać jako latające i pływające.