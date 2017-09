Półmaratończycy z Czarnej Dywizji najlepsi w wojsku

Wracamy do gry. Odrobiliśmy dwa punkty straty do 12 Dywizji Zmechanizowanej we współzawodnictwie w sporcie powszechnym – mówi st. chor. Tomasz Mucha z dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Półmaratończycy z Czarnej Dywizji wygrali mistrzostwa Wojska Polskiego, które odbyły się w Zielonej Górze. Drugie miejsce zajęła 12 DZ, a trzecie 16 DZ.

Zwycięstwo reprezentacji 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w klasyfikacji łącznej, do której wliczono wyniki indywidualne we wszystkich kategoriach wśród kobiet i mężczyzn, znacznie poprawiło nastroje sportowcom Czarnej Dywizji. – Po przegranej w spartakiadzie letniej wiedzieliśmy, że jeśli chcemy walczyć o siódme z rzędu zwycięstwo we współzawodnictwie sportowym na szczeblu Sił Zbrojnych RP, musimy wygrać w konkurencjach, w których przegraliśmy z 12 Dywizją Zmechanizowaną przed rokiem. W półmaratonie to nam się udało – przyznaje st. chor. Tomasz Mucha, zastępca szefa Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu w 11 LDKPanc.

Półmaratończycy z 12 Dywizji Zmechanizowanej byli faworytami do zwycięstwa na trasie VI Półmaratonu Zielonogórskiego. Przed rokiem pewnie triumfowali w Zielonej Górze, gdzie po raz pierwszy w historii odbył się wojskowy czempionat w półmaratonie. Tym razem, choć ich zawodnicy byli najlepsi w klasyfikacji open wśród kobiet i mężczyzn, ta sztuka im się nie udała. Tytuł mistrzowski sprzed roku obronił szer. Adam Nowicki, w rywalizacji kobiet zaś triumfowała szer. Paulina Kaczyńska, która w 2016 roku była druga.