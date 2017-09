Miejsca na studium dla przyszłych oficerów

Każdego roku Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje decyzję, która określa limit miejsc na studium oficerskim. Zgodnie z tegorocznym dokumentem w 2018 roku oficerskie szlify będzie mogło zdobyć aż 540 osób. Kursy mają trwać od 3 do 12 miesięcy. Oferta skierowana jest do cywilów, podoficerów i szeregowych zawodowych mających tytuł magistra lub równorzędny. Pod uwagę będzie jednak brany kierunek ukończonych studiów i jego przydatność w wojsku.

Niemal 300 podoficerów i ponad 220 cywilów dostanie w przyszłym roku szansę wzięcia udziału w kursie oficerskim. Szkolenia dla kandydatów na podporuczników będą prowadzone na czterech wojskowych uczelniach: we Wrocławiu, w Dęblinie, Gdyni i Warszawie. 15 miejsc zarezerwowano dla najlepszych szeregowych z wyższym wykształceniem i co najmniej pięcioletnim stażem służby.

REKLAMA

Z kolei na studium oficerskie w gdyńskiej Akademii zostaną przyjęci wyłącznie cywile. W 12-miesięcznym kursie weźmie udział 27 osób. Dziesięciu słuchaczy będzie się szkolić w specjalności ogólnologistycznej, pozostali – w zakresie eksploatacji systemów informatycznych.

Dęblińska Szkoła Orląt wyszkoli 84 kandydatów na oficerów. Większość miejsc, bo 78, zarezerwowano dla podoficerów, którzy chcą zmienić korpus. Na sześciomiesięcznym kursie będą się szkolić w grupach: ruchu lotniczego (9 osób), ubezpieczania lotów (12), inżynieryjno-lotniczej (30) i radiotechnicznej (25). Dwie osoby dostaną szanse zdobycia kwalifikacji operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Dęblin oferuje jedynie sześć miejsc dla cywilów. Przez 12 miesięcy będą brać udział w zajęciach dla grupy meteorologicznej.

400 miejsc w „kuźni generałów”

Najwięcej, bo aż 400 miejsc przygotowała dla kandydatów na studium Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu (placówka zmieni w październiku tego roku nazwę na Akademię Wojsk Lądowych). Dla podoficerów przewidziano w sumie 184 miejsca na kursie sześciomiesięcznym. Przy czym 86 osób będzie się szkolić w korpusie wojsk lądowych (grupa pancerno-zmechanizowana – 56, rakietowa i artylerii – 30). 32 ochotników przejdzie szkolenie z rozpoznania i walki elektronicznej (grupa rozpoznania ogólnego – 20, rozpoznania i zakłóceń elektronicznych – 7, geograficzna – 5), 26 osób będzie zdobywać wiedzę z dziedziny logistyki. Pozostałych czekają szkolenia w korpusach: przeciwlotniczym (7 podoficerów), inżynierii wojskowej (13) oraz żandarmerii wojskowej (10).

Na trzymiesięczny kurs, adresowany do podoficerów i osób cywilnych, zostanie przyjętych 11 ochotników. Dziesięciu z nich rozpocznie naukę w korpusie medycznym (grupy ratownictwa medycznego, fizyko-biochemików, pielęgniarstwa, farmaceutów weterynarii i dentystów), jedna w korpusie duszpasterskim.

W studium 12-miesięcznym, przeznaczonym wyłącznie dla cywilów z wyższym wykształceniem, będzie mogło wziąć udział aż 190 osób. – Mamy miejsca m.in. dla 40 przyszłych logistyków, 16 prawników, 15 łącznościowców i 8 finansistów. Podobnie jak w przypadku kursu dla podoficerów, najwięcej miejsc będzie w korpusie wojsk lądowych, w grupie pancerno-zmechanizowanej. To w sumie 109 miejsc – mówi mjr Piotr Szczepański, rzecznik prasowy wrocławskiej uczelni.

Wrocławska uczelnia jako jedyna będzie też prowadzić studium oficerskie dla szeregowych zawodowych. – Podobnie jak w ubiegłym roku, przygotowaliśmy dla nich 15 miejsc na kursie 12-miesięcznym. Wszyscy będą się szkolić w grupie pancerno-zmechanizowanej – dodaje mjr Szczepański. Szansę na udział w studium będą mieli jednak tylko najlepsi szeregowi. Warunkiem jest m.in. wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż służby.

Służba w całej Polsce

Cywile ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach muszą złożyć wnioski do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień. W przypadku studium trzymiesięcznego termin upływa 19 stycznia 2018 roku. Ci, którzy chcą wziąć udział w kursie 12-miesięcznym, mają czas do 15 maja 2018 roku. Taki sam termin obowiązuje szeregowych ubiegających się o miejsce na studium we wrocławskiej uczelni. Nieco mniej czasu, bo do 19 stycznia 2018 roku, mają podoficerowie planujący wziąć udział w szkoleniu trzymiesięcznym. Dwa tygodnie (do 29 września) zostało natomiast podoficerom, którzy będą aplikować na studium sześciomiesięczne. Wszyscy żołnierze muszą złożyć wnioski bezpośrednio do dyrektora Departamentu Kadr MON.

Ochotników czeka postępowanie rekrutacyjne. Obejmie ono egzamin sprawnościowy, test z języka angielskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Absolwenci studium zostaną podporucznikami i trafią do służby w jednostkach w całej Polsce. Najwięcej, bo aż 335 z nich, będzie służyć w jednostkach podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. 150 trafi do wojsk obrony terytorialnej, 10 do żandarmerii wojskowej, 12 do Dowództwa Garnizonu Warszawa. Pozostałych 33 żołnierzy obejmie stanowiska m.in. w Departamencie Budżetowym, Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia, Służbie Wywiadu Wojskowego.

W 2016 roku na dwóch uczelniach wojskowych – we Wrocławiu i w Dęblinie – w ramach studium oficerskiego było przygotowanych ponad 480 miejsc. Rok wcześniej – przeszło 330.