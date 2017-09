Święto Wojsk Lądowych

Na zakończenie do zebranych zwrócił się komendant Centrum. W swoim wystąpieniu podziękował żołnierzom i pracownikom RON za codzienny trud, ofiarną służbę i rzetelną prace na rzecz Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Pogratulował również wszystkim odznaczonym i nowo mianowanym.

W rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem Wojska Lądowe obchodzą swoje święto. 333 lat temu, 12 września 1683 roku polsko-niemiecko-austriackie oddziały dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego rozbiły pod Wiedniem stutysięczną armię turecką pod wodzą wezyra Kara Mustafy.

Początki obchodów świąt Wojsk Lądowych sięgają okresu II Rzeczypospolitej, kiedy to swoje święta miały poszczególne oddziały wojsk (piechota, kawaleria, artyleria, saperzy, łączność itp.).

Święto Wojsk Lądowych w obecnej postaci zostało wprowadzone 12 września 1996 roku decyzją ówczesnego ministra obrony narodowej, Stanisława Dobrzańskiego

Tekst i zdjęcia: kpt. Agnieszka Śmiechowska

W sobotę, 9 września, żołnierze VI zmiany PKW Afganistan RSM obchodzili w bazie Bagram w Afganistanie 334. rocznicę odsieczy wiedeńskiej z 12 września 1683 r. W dniu tej zwycięskiej bitwy wojska lądowe obchodzą swoje święto.





Wtedy to właśnie, 12 września 1683 roku, wojska polsko-austriacko-niemieckie, pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, pokonały armię Imperium Osmańskiego.



Uroczysty apel, zorganizowany z okazji święta był jednocześnie okazją do wręczenia żołnierzom VI zmiany PKW Afganistan RSM wyróżnień: odznak „Zasłużony Żołnierz RP” III stopnia, odznaki honorowej Marynarki Wojennej, a także medali Non-Article 5 Medal.



Dowódca PKW w swoim przemówieniu odniósł się do rocznicy zwycięstwa sojuszu polsko-austriacko-niemieckiego nad zagrożeniem dla chrześcijańskiej części Europy ze strony Turków. Zaznaczył, że nasz naród wywiązał się ze swoich zobowiązań, które zostały złożone ówczesnym sojusznikom i w obliczu zagrożenia walczył do końca. W dalszej części przemówienia płk Piotr Fajkowski podkreślił, że od lat, to właśnie na żołnierzach Wojsk Lądowych spoczywa główny ciężar udziału i realizacji zadań w ramach misji zagranicznych.



Korzystając z okazji żołnierze VI zmiany obchodzili równocześnie święto 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. króla Kazimierza Jagiellończyka, które przypada na dzień 14 września. Trzon VI zmiany PKW stanowią żołnierze 15 Brygady Zmechanizowanej i 1 Brygady Pancernej.



Tekst i zdjęcia: rzecznik prasowy VI zmiany PKW Afganistan