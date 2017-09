Sejmowa debata na temat zwiększenia wydatków na obronność

Wzrost budżetu obronnego pozwoli na unowocześnienie wojska oraz zwiększenie jego liczebności do 200 tysięcy żołnierzy – przekonywał w Sejmie wiceminister Bartosz Kownacki. We wtorek odbyła się debata nad projektem nowelizacji ustawy o modernizacji armii. Dokument przewiduje m.in. podniesienie wydatków na obronność do 2,5 proc. PKB w 2030 roku.

Opracowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej projekty nowelizacji „Ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP” oraz „Prawa zamówień publicznych” trafiły do sejmowej komisji obrony jeszcze przed parlamentarnymi wakacjami. Dzisiaj na posiedzeniu plenarnym odbyła się debata. Najważniejszy zapis nowelizacji zakłada stopniowy wzrost wydatków na obronność do co najmniej 2,5 proc. PKB w 2030 roku. Co więcej, ma być on obliczany na podstawie prognoz na dany rok, a nie jak do tej pory, na bazie danych z roku ubiegłego. W dokumencie znalazł się też punkt dotyczący zwiększenia liczebności wojska z obecnych 150 tysięcy do 200 tysięcy żołnierzy. MON zaproponowało też, by zmieniły się zasady udzielania zaliczek dla wykonawców wojskowych kontraktów. Po wejściu w życie nowych przepisów mogliby oni liczyć na zaliczkę w wysokości do 33 proc. wartości umowy.

Posłowie PiS przekonywali, że projekt jest przełomowy dla rozwoju polskich sił zbrojnych. Inne zdanie mieli przedstawiciele opozycji. – Tak naprawdę armia zostanie zmniejszona do 130 tysięcy żołnierzy – przekonywał Czesław Mroczek (PO), były wiceminister obrony. To dlatego, że zmniejszy się liczba etatów dla wojskowych zawodowych na rzecz żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. – Nie inwestujecie w żołnierzy, którzy są w stanie odeprzeć agresję z zewnątrz, tylko w formację, która nie potrafi przemieścić się z jednego rejonu kraju w drugi, by pomóc mieszkańcom terenów dotkniętych katastrofą – wypominał poseł Mroczek. Wiceprzewodniczący sejmowej komisji obrony krytykował też zmiany w systemie udzielania zaliczek. Według niego MON będzie wydawało pieniądze na sprzęt, którego wojsko nie dostanie przez kilka kolejnych lat. Byłemu wiceministrowi nie spodobało się także to, że podniesienie poziomu wydatków na obronność ma nastąpić dopiero od 2020 roku i to o zaledwie 0,1 proc. – I jeszcze zapisujecie te zmiany kolejnemu rządowi – dodawał Czesław Mroczek. Z kolei Adam Cyrański (Nowoczesna.pl) pytał przedstawicieli rządu, czy w obecnej sytuacji gospodarczej w ogóle warto podnosić tego rodzaju wydatki. – Czy społeczeństwo będzie w stanie ponieść te koszty? – pytał. – Nawet jeśli diagnoza PiS na temat sytuacji bezpieczeństwa jest słuszna, to nie znaczy, że znalazł dobrą receptę. Nie wystarczy zwiększyć budżet MON-u, trzeba jeszcze umieć mądrze wydać te pieniądze – oceniał poseł Paweł Bejda z PSL.