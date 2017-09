Wiceminister T. Szatkowski w Rydze

We wtorek 12 września br. podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski złożył wizytę na Łotwie, podczas której wziął udział w IV Regionalnych Konsultacjach Attache Obrony RP akredytowanych w państwach bałtyckich i nordyckich.

REKLAMA

Podsekretarz stanu odwiedził ponadto, stacjonujących w bazie w Adazi, żołnierzy PKW Łotwa realizujących zadania w ramach Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej pod dowództwem kanadyjskim, sformowanej w ramach wysuniętej wzmocnionej obecności (enhanced Forward Presence – eFP).

Wiceminister T. Szatkowski odznaczył żołnierzy PK‎W Łotwa medalami resortowymi oraz umieścił drogowskaz z napisem "Warszawa" na słupie wskazującym kierunek do Ojczyzny. Taki kierunkowskaz to tradycja każdego polskiego kontyngentu. Od dziś ma go także nasza jednostka w Adazi na Łotwie.

Źródło: MON