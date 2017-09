Terytorialsi i policjanci stawiają na współpracę

Współpraca szkoleniowa, współdziałanie w razie sytuacji kryzysowych, udostępnianie obiektów – Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej wspólnie z Komendą Główną Policji przygotowują porozumienie o współpracy. – Takie porozumienie to w wojsku żadna nowość. Od lat podobne mają na przykład dowództwa rodzajów sił zbrojnych – mówi ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa WOT.

Wspólne patrole wojska i policji.

Porozumienie między komendantem Głównym Policji a dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej po ostatecznym uzgodnieniu treści ma zostać podpisane pod koniec tego roku. Jego główny cel to efektywna współpraca obu instytucji, która ma objąć m.in. wymianę informacji, wspólne szkolenia, a także współdziałanie w sytuacjach kryzysowych. – Dzięki porozumieniu możliwe będzie na przykład szkolenie policjantów w obiektach wojskowych oraz żołnierzy w obiektach policyjnych. Takie szkolenia nie są niczym nowym w innych rodzajach sił zbrojnych, które podobne porozumienia mają podpisane od wielu lat – mówi ppłk Marek Pietrzak. – W tym zakresie porozumienie może być szczególnie ważne dla Policji, której jednostki będą mogły wykorzystywać np. strzelnice kontenerowe, które WOT będzie pozyskiwał do wyposażenia jednostek dyslokowanych w miejscach, gdzie do tej pory nie było wojska – dodaje.

Zakres porozumienia obejmuje też wsparcie logistyczne, w tym wykorzystanie obiektów do czasowego zakwaterowania personelu i składowania sprzętu w trakcie wspólnych przedsięwzięć. Dla WOT, do czasu utworzenia własnej infrastruktury, magazyny komend powiatowych policji będą mogły służyć na przykład do przechowywania części uzbrojenia i wyposażenia.