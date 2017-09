WOT rośnie w siłę

Obecna tura szkoleń rozpoczyna intensywny cykl szkolenia jesiennego jaki będzie prowadzony w trzech brygadach obrony terytorialnej w woj. Podlaskim, Lubelskim i Podkarpackim.

Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 roku rozpoczniemy szkolenie ochotników w kolejnych trzech brygadach (dwóch w woj. Mazowieckim oraz jednej w woj. Warmińsko-Mazurskim).

Tzw. „szesnastka”, czyli 16-dniowe szkolenie podstawowe jest prowadzone w systemie ciągłym i biorą w nim udział osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Pierwszy dzień to wcielenie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz sprawy ewidencyjne. Zwykle w drugim dniu ochotnicy poddawani są testowi oceny sprawności fizycznej, który obejmuje „test wejściowy” oraz badanie współczynników budowy ciała. Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów.

Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania, pierwszej pomocy czy też topografii. Szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, a priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Podczas szkolenia ogniowego statystyczny terytorials zużywa ok. 100 sztuk ostrej amunicji.

W szkoleniu wyrównawczym biorą udział rezerwiści, dlatego jest ono krótsze i trwa 8 dni.

16-dniowe szkolenie podstawowe, czy też 8-dniowe wyrównawcze jest tylko i przepustką do dalszego szkolenia terytorialsów. W ciągu trzech lat moi żołnierze będą szkolić się min. 124 dni po 12 godzin dziennie, a dotyczy to tylko tzw. funkcji prostych. Doskonalenie specjalistów obejmie dodatkowe dni szkoleniowe.

Blisko 30% terytorialsów stanowią osoby do 25 roku życia. Co piąty terytorials jest w wieku odpowiednio do 30, 35 i 40 lat. Średnia wieku statystycznego terytorialsa to 32 lata. Jeśli chodzi o strukturę wykształcenia, to ponad 1/3 żołnierzy TSW legitymuje się wykształceniem wyższym, połowa średnim, a 12% deklaruje że studiuje. Prawie połowa Terytorialsów posiada wykształcenie techniczne. 60% żołnierzy TSW pochodzi z miast, a 9% wszystkich Terytorialsów to kobiety.

Formowanie wojsk obrony terytorialnej rozpoczęło się wraz z początkiem 2017 roku. Do chwili obecnej utworzone zostało Dowództwo WOT oraz trzy brygady w województwach podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim, w tych jednostkach trwa już szkolenie żołnierzy. Formowane są też kolejne trzy brygady jedna na Warmii i Mazurach oraz dwie na Mazowszu, w tych jednostkach obecnie trwa proces obsadzania stanowisk kadrą zawodową, pierwsze szkolenia ochotników zaplanowane są na wiosnę 2018 roku.

Wojska Obrony Terytorialnej będą ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutkom klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będzie stanowić siłę wiodącą.

Tekst: ppłk Marek Pietrzak/ rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej