60-lecie 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego

REKLAMA

Dowódca batalionu ppłk Leszek Ślimak w swoim wystąpieniu przypomniał chlubną historię 3 Batalionu Radiotechnicznego, odniósł się do wielkiego znaczenia wzajemnej współpracy pomiędzy Batalionem, a sandomierską społecznością. Ponadto podziękował żołnierzom i pracownikom za właściwe wykonywanie obowiązków służbowych, codzienny trud, oddanie oraz sumienną służbę i pracę. - „Jako dowódca 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego i kontynuator chlubnych tradycji moich poprzedników pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju naszego Batalionu. Pragnę wyrazić uznanie dla pokoleń żołnierzy radiotechników za trud włożony w realizację zadań. Podziękowanie kieruję również do pozostałych żołnierzy, wszystkich innych specjalności oraz pracowników, którzy codzienną służbą i pracą wspierają realizacje najważniejszego zadania, służby na straży granic powietrznych RP. Wszystkim żołnierzom i pracownikom składam żołnierskie podziękowanie, dziękuję za trud i poniesione wyrzeczenia, życząc Wam dalszych sukcesów w życiu służbowym i prywatny” - podkreślił ppłk Leszek Ślimak.

Dowódca 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Wojciech Lewicki w swoim przemówieniu przypomniał, że 60 lat to niewiele z punktu widzenia historii wojskowości, niemniej jednak 3 Sandomierski Batalion Radiotechniczny jest pionierem wojsk radiotechnicznych z uwagi na fakt, iż same wojska będą obchodziły 15 października 2017 roku 67. rocznicę powstania. - „Sześćdziesiąt lat funkcjonowania jednostki, której podstawowym uzbrojeniem jest sprzęt radioelektroniczny jest okresem permanentnego i dynamicznego rozwoju w zakresie zasadniczego sprzętu wojskowego, struktur organizacyjnych oraz taktyki jego użycia. Na przestrzeni minionych lat postęp technologiczny, konstrukcyjny oraz zasady użycia i bojowego wykorzystania lotnictwa były główną siłą napędową w zakresie rozwoju naszego uzbrojenia czyli stacji radiolokacyjnych.(…) Możecie i powinniście być dumni, że macie zaszczyt służyć dla naszej Ojczyzny. Właśnie w tej jednostce, jednostce która jako jedna z niewielu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, została wyróżniona na mój wniosek przez Ministra Obrony Narodowej medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Bądźcie dumni z zaszczytu noszenia munduru żołnierza polskiego, który jest symbolem honoru i oddania wartościom najwyższym. Honor to nie tylko duma, honor to obowiązek - obowiązek dążenia do profesjonalizmu każdego z nas na swoim stanowisku służbowym. W czasie pokoju naszą dumę i umiłowanie Ojczyzny powinniśmy manifestować w sposób bardzo prosty, zwykły i naturalny - poprzez właściwe zaangażowanie i realizowanie zadań stojących przed 3 Sandomierskim Batalionem Radiotechnicznym i 3 Wrocławską Brygadą Radiotechniczną.” - powiedział gen. bryg. Wojciech Lewicki.

Dowódca Brygady złożył również podwładnym najserdeczniejsze życzenia oraz jak najbardziej pomyślnej i bezpiecznej służby. Ponadto podziękował władzom Sandomierza oraz sandomierskiej społeczności za wysoce satysfakcjonującą współpracę.

Odczytane zostały również życzenia I zastępcy szefa sztabu generalnego WP gen. broni Michała Sikory. - „Z okazji 60. rocznicy sformowania 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje dla wszystkich żołnierzy i pracowników wojska. Niech ten uroczysty dzień będzie dla Was okazją do radości i miłych refleksji oraz motywacją do dalszej służby. Jestem głęboko przekonany, iż dotychczasowa rzetelność, profesjonalizm, będą towarzyszyć żołnierzom i pracownikom wojska 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego w pomnażaniu dorobku i osiągnięć. Raz jeszcze życzę całej społeczności 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego dalszych sukcesów, satysfakcji w służbie oraz realizacji osobistych marzeń”.

Tegoroczne obchody miały wyjątkowy charakter, gdyż na wniosek dowódcy 3 Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Wojciecha Lewickiego, minister obrony narodowej Antonii Macierewicz w uznaniu zasług przełożonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej nadał 3 Sandomierskiemu Batalionowi Radiotechnicznemu Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. Uroczyste odznaczenie sztandaru medalem dokonał dowódca 3BRt w towarzystwie dowódcy 3 Batalionu. Ponadto najlepsi żołnierze zostali uhonorowani przez dowódcę Brygady wyróżnieniami, w tym: pochwałami, urlopami nagrodowymi oraz listami gratulacyjnymi.

Miłym akcentem uroczystości było również wręczenie upominków zaproszonym gościom, w podziękowaniu za współpracę przyczyniająca się do budowania profesjonalnego wizerunku 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego.

Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów, którą prowadził dowódca uroczystości kpt. Paweł Ziń. Wystąpiły w niej pododdziały wchodzące w skład 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego oraz młodzież klasy wojskowej z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Uroczystość uświetniła kompania reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz Orkiestra Wojskowa z Krakowa.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości przygotowano szereg atrakcji. Ozdobą bulwaru była trójwspółrzędna stacja radiolokacyjna NUR-15M, ponadto stacja kontrolno-naprawcza (SKN-6WM), ruchomy węzeł łączności cyfrowej (RWŁC-10T), ruchomy warsztat elektryczno-mechaniczny (RWM) oraz stoiska promocyjne, w tym: 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej, 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego, 8 Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego, 31 Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego, 34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego, Wojskowej Komendy Uzupełnień Busko Zdrój i Sandomierz, oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wystawie statycznej udział wziął również 16 Tczewski Batalion Saperów z Niska, który prezentował sprzęt saperski, nurkowy i rozminowania, a ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników cieszył się lekki robot inżynieryjnego rozpoznania Balsa, sprzęt nurkowy Nurpak-04 i improwizowane ładunki wybuchowe IED.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji z Sandomierza zaprezentowali radiowóz patrolowy. Nie zabrakło również mobilnego punktu kontroli z Placówki Straży Granicznej w Kielcach. Natomiast przedstawiciele z Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej z Sandomierza zaprezentowali ciężki wóz pożarniczy typu GBA-Rt MAN (samochód gaśniczy beczka autopompa ratownictwa technicznego na podwoziu MAN). Ponadto funkcję zabezpieczającą stanowiła grupa ratownictwa PCK Sandomierz, która rozwinęła medyczny punkt polowy wraz z karetką grupy ratownictwa.

Poza wystawą statyczną odbył się pokaz Chorągwi Ziemi Sandomierskiej oraz wspaniały koncert Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który obecnie jest największą instytucją artystyczną w Wojsku Polskim. Artyści w mundurach wykonali między innymi takie utwory jak: „Karpacka Brygada”, „Róża i bez”, „Napisz Maciek, że mnie kochasz”, „Blue Moon” czy „In the stone”.

W trakcie wystawy uczestnicy mogli skosztować wojskowej grochówki, żurku oraz słodkości. Nie trzeba nadmieniać, że organizatorom sprzyjała wyjątkowo słoneczna aura, co niewątpliwie miało znaczący wpływ na przebieg uroczystych obchodów.

Uroczystości 60. rocznicy sformowania 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego m.in. swoją obecnością zaszczycili: dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej gen. bryg. Wojciech Lewicki, szef zarządu wojsk radiotechnicznych płk Dariusz Krzywdziński, poseł na sejm RP Marek Kwitek, burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski, matka chrzestna sztandaru 3brt Janina Ptak, byli dowódcy Brygady Radiotechnicznych, dowódcy i komendanci instytucji i jednostek wojskowych współpracujących z Batalionem, dowódcy batalionów radiotechnicznych podległych 3BRt. Ponadto przedstawiciele nauki, władz kościelnych, weterani, kombatanci oraz byli i obecnie pełniący służbę żołnierze, a także pracownicy Batalionu.

Tekst: kpt. Anna Maciejowska-Krześniak