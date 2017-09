Elewi rozpoczęli służbę

Minęło zaledwie kilka dni od wcielenia w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, a przed elewami stanęły odpowiedzialne zadania. Niektóre podniosłe i uroczyste, a inne wymagające tężyzny fizycznej.

11 września odbyło się uroczyste wręczenie broni kandydatom do służby w NSR oraz sprawdzian ze sprawności fizycznej. Elewi do obu przedsięwzięć podeszli z zaangażowaniem i pokazali się z jak najlepszej strony. W trakcie uroczystości wręczenia broni zaśpiewali „Pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego”, co zważywszy na bardzo krótki okres od wcielenia było miłym zaskoczeniem dla wszystkich biorących udział w uroczystości.

Sprawdzian z WF odbył się niedługo po uroczystości. - Wprawdzie elewi, którzy przystąpili do egzaminu sprawdzającego ich kondycję, na początku służby uzyskali ocenę ogólną dobrą, jednak wierzę, że w tych młodych ludziach drzemie ogromny potencjał, a ciężka praca pozwoli w egzaminie końcowym uzyskać większości z nich ocenę bardzo dobrą – powiedział instruktor WF mjr Sylwester Cieśla.