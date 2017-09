Kierunek Londyn

Rozpoczynające się dziś w Londynie targi zbrojeniowe Defence Systems and Equipment International – DSEI to oprócz paryskich Eurosatorów największa impreza wystawiennicza branży obronnej na Starym Kontynencie. Na ostatnich londyńskich targach swoje wyroby prezentowało nieco ponad 1500 firm z całego świata. Wśród nich byli producenci z państw należących do Wspólnoty Narodów, czyli tych, które były niegdyś częścią kolonialnej Anglii. Australia i Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki, Indie, Pakistan, ale również Kanada. Branża zbrojeniowa tych państw zdecydowanie ma co pokazać i robi to w Europie właśnie na DSEI. Co więcej, Amerykanie właśnie w Londynie, a nie w Paryżu, najczęściej prezentują swoje nowości. Wobec tych faktów kierunek podróży dla dziennikarza wojskowego jest obecnie oczywisty – Londyn.

Lubimy o targach zbrojeniowych w Kielcach mówić, że to trzecia największa tego typu impreza wystawiennicza w Europie. Jednak nie oszukujmy się. Dystans Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego do dwójki liderów jest ogromny. Paryskie Eurosatory oraz londyńskie Defence Systems and Equipment International to imprezy trzy razy większe od naszej. Na Eurosatory 2016 przyjechało 1572 wystawców. Na ruszającym dzisiaj DSEI ma być ich ponad 1600. Na MSPO pojawiło się zaś ich w tym roku nieco ponad 600.

Przyznam jednak szczerze, że chyba nie podjąłbym się oceny, która z imprez, Eurosatory czy DSEI, powinna dzierżyć miano największej i najważniejszej, nie tylko na Starym Kontynencie, lecz także i na świecie. Obie zacięcie ze sobą rywalizują o palmę pierwszeństwa. Obie za każdym razem – Eurosatory odbywają się w latach parzystych, a DSEi w nieparzystych – przygotowują coraz ciekawsze konferencje i seminaria towarzyszące targom. Obie systematycznie zwiększają liczbę wystawców.

