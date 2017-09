Kwalifikacje na Odznakę Górską podhalańczyków

W dniach 6-7 września 2017r. odbyły się kwalifikacje na Wojskową Odznakę Górską 21 Brygady Strzelców Podhalańskich III stopnia. Wzięli w nich udział żołnierze z całego kraju, osoby cywilne oraz goście z 223 Batalionu Piechoty Górskiej z Niemiec.

Do udziału w dwuetapowych kwalifikacjach zgłosiło się 93 uczestników, pośród nich żołnierze z 10 jednostek wojskowych z całego kraju, funkcjonariusze Straży Pożarnej, członkowie organizacji „Strzelec” oraz po raz pierwszy 16 żołnierzy z 223 Batalionu Piechoty Górskiej z Mittenwaldu z Niemiec.

Zdobywanie odznaki podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy odbywa się w koszarach, a drugi to ciężki marsz w Bieszczadach. Ale zanim kandydaci do odznaki górskiej ruszyli na szlak musieli przejść sprawdzian z podstawowych umiejętności wspinaczkowych jaki został zorganizowany na terenie 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. – Podczas pierwszego etapu sprawdzamy umiejętności wspinaczkowe oraz wiedzę z zakresu ratownictwa wysokościowego. Zdający egzamin musi umieć założyć poprawienie uprząż wspinaczkową, wykonać taką uprząż z liny lub taśmy wspinaczkowej oraz wiązać poprawnie węzły, m.in. skrajny tatrzański, ósemkę, motyla, wyblinkę, węzeł prusik z linki i węzeł samozaciskowy – wylicza por. Szczepan Pietraszek, członek komisji egzaminacyjnej i jeden z pomysłodawców wojskowej odznaki górskiej. – Kandydaci muszą także wspinać się na kilkunastometrową ścianę z asekuracją, wychodzić po linie przy pomocy przyrządów i węzłów samozaciskowych oraz wykonywać zjazdy z autoasekuracją w kluczu, półwyblince i rolce zjazdowej – dodaje porucznik. Do kolejnego etapu w górach zakwalifikowało się 90 uczestników.