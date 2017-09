Kawalerzyści świętowali w stolicy

Służba w kawalerii była marzeniem wielu młodzieńców, a mundur i szabla kawaleryjska wzbudzały powszechny podziw. Dziś to marzenie, ten wyjątkowy zaszczyt i honor przypadł Wam żołnierze, służący w jednostkach kontynuujących kawaleryjskie dziedzictwo – mówił wiceminister Michał Dworczyk podczas Święta Kawalerii Polskiej. Obchodzone było ono po raz siódmy.

Chlubna historia polskiej kawalerii

W obchodach Święta Kawalerii Polskiej wzięli udział przedstawiciele MON, wojska, środowisk kombatanckich oraz władz państwowych i samorządowych. Wiceminister Michał Dworczyk odczytał list, jaki do żołnierzy skierował minister Antoni Macierewicz. Szef MON przywołał w nim wydarzenia z chlubnej historii polskiej kawalerii i zaznaczył, że na tablicach Grobu Nieznanego Żołnierza wyszczególnione są batalie stoczone przez wojów i rycerzy, szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych. – Europa podziwiała triumf polskich i litewskich rycerzy pod Grunwaldem, zwycięstwo jeźdźców nad moskiewskimi pułkami pod Kłuszynem czy też brawurowe szarże pod Somosierrą i Rokitną. To tylko niektóre przykłady kawaleryjskich victorii. To dziedzictwo i legendy jazdy polskiej godnie przejęły pułki kawaleryjskie II Rzeczpospolitej – napisał minister.

– Służba w kawalerii była marzeniem wielu młodzieńców, a mundur i szabla kawaleryjska wzbudzały powszechny podziw. Dziś to marzenie, ten wyjątkowy zaszczyt i honor przypadł Wam żołnierze, służący w jednostkach kontynuujących piękne kawaleryjskie dziedzictwo. To żołnierze jednostek kawalerii pancernej i powietrznej, zmechanizowanych i rozpoznawczych są kolejnym ogniwem łańcucha kawaleryjskich pokoleń – zauważył w liście minister Macierewicz.

Podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza wiceminister Michał Dworczyk zapowiedział, że zostaną przywrócone stopnie używane przez kawalerzystów w II RP. – Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podjął decyzję o rozpoczęciu prac legislacyjnych nad przywróceniem historycznych nazw stopni w jednostkach dziedziczących tradycje kawaleryjskie między innymi wachmistrza i rotmistrza – mówił wiceszef MON.

Wyróżnienia i defilada

W piątek odbyła się również ceremonia wręczenia wyróżnień. Odznakę Pamiątkową Batalionu Reprezentacyjnego WP otrzymał kpr. Łukasz Osiecki, odznakę okolicznościową SKWP – st. szer. Bartosz Rabarzyński, a st. szer. Krzysztof Gomułka i st. szer. Mateusz Dadok zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. Następnie został odczytany kawaleryjski apel pamięci. Zostali w nim wymienieni m.in. strzelcy konni Księstwa Warszawskiego, a także kawalerzyści powstania listopadowego, styczniowego, wielkopolskiego i śląskiego oraz ułani walczący o wolność w 1939 roku.

Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów oraz pocztów sztandarowych dziedziczących tradycje kawaleryjskie. Wśród tych ostatnich byli żołnierze 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 7 Brygady Obrony Wybrzeża, 9 i 10 Brygady Kawalerii Pancernej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz Brygad Zmechanizowanych: 12, 15 i 17.

Szwadron Kawalerii WP jest jedynym pododdziałem konnym w polskiej armii. Dziedziczy i kultywuje tradycje pułków kawalerii II RP. Żołnierze szwadronu na co dzień noszą współczesne mundury wyjściowe, ale podczas uroczystości występują w umundurowaniu wzorowanym na mundurze ułańskim z 1936 roku. Tradycje kawaleryjskie są obecne także w szkoleniu, np. zajęcia z musztry kawaleryjskiej, jazdy konnej i władania lancą oraz szablą są prowadzone zgodnie z regulaminem kawalerii z 1938 roku. Podstawowym zadaniem szwadronu jest udział m.in. w uroczystościach państwowych i wojskowych oraz eskortowanie najważniejszych gości zagranicznych podczas oficjalnych wizyt na terenie Garnizonu Warszawa.