Defendery rozdane!

Laur prezydenta RP dla urządzenia IP Krypto opracowanego przez inżynierów z Wojskowego Instytutu Łączności, nagroda ministra obrony narodowej dla wielolufowego karabinu maszynowego WLKM z Zakładów Mechanicznych i Defendery dla dziesięciu produktów wojskowych z rodzimego przemysłu. W Kielcach wręczono nagrody XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Tradycją Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach jest wręczanie podczas imprezy targowych nagród – Defenderów. Oprócz nich producenci sprzętu wojskowego mogą jeszcze otrzymać wyróżnienie od prezydenta i nagrodę specjalną od ministra obrony narodowej. W uroczystości uhonorowania najlepszych polskich produktów militarnych, która odbyła się dziś, wzięli udział Bartłomiej Kownacki, wiceminister obrony narodowej, oraz Dariusz Gwizdała, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Nagrody od zwierzchnika Sił Zbrojnych i szefa MON

Wiceminister Kownacki, odpowiedzialny za zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zauważył, że MSPO to wydarzenie rangi europejskiej, które znakomicie promuje polski przemysł obronny i polską armię. Dodał, że na najbliższym posiedzeniu sejmu odbędzie się debata nad podniesieniem nakładów na obronność. – Zwiększenie wydatków na obronność do 2,5 procent PKB w 2030 roku to dużo ponad 100 miliardów złotych więcej na modernizację – mówił Bartosz Kownacki, dodając, że w interesie państwa jest, żeby pieniądze te trafiły przede wszystkim do krajowego przemysłu obronnego. – Zarówno do jego części państwowej, jak i prywatnej. Bo te dwie nogi są bardzo ważne dla rozwoju naszego bezpieczeństwa, dla rozwoju naszego potencjału obronnego – podkreślał.

Nagrodę Prezydenta RP, dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy, zdobyło w tym roku urządzenie IP Krypto, które opracowali inżynierowie z Wojskowego Instytutu Łączności. Laur w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczył dyrektorowi WIŁ, dr Markowi Różyckiemu, zastępca szefa BBN.

Natomiast wyróżnienie specjalne ministra obrony narodowej XXV MSPO otrzymały Zakłady Mechaniczne Tarnów za wielolufowy karabin maszynowy WLKM kalibru 12,7 mm. Nagrodę w imieniu szefa resortu wręczył prezesowi ZM Tarnów, Henrykowi Łabędziowi, wiceminister Kownacki.

Żmija – pojazd dalekiego rozpoznania.

Defendery 2017

Nagrody Defender w tym roku były przyznawane w sześciu grupach sprzętowych. Jury konkursowe, które tworzą specjaliści z pięciu ministerstw – Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych, Gospodarki, Rozwoju oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, za najlepsze uznało:

w grupie sprzętu zabezpieczenia logistycznego: KT Shelter – uniwersalny wielkogabarytowy mobilny modułowy hangar z firmy Lubawa S.A., LZH/N – lotniskowy zasilacz hydrauliczny z Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A., a także średni samochód ratowniczo-gaśniczy Ergotruck, opracowany przez konsorcjum, którego liderem jest firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o., a które tworzą ponadto Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Szkoła Aspirantów PSP.

KT Shelter – uniwersalny wielkogabarytowy mobilny modułowy hangar z firmy Lubawa S.A.

W grupie sprzętu wsparcia działań: Feniksa – lekkiego robota bojowo-zwiadowczego z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Tulipana – sterowany przeciwpancerny przeciwtransportowy ładunek wybuchowy (SPPŁW) z Bydgoskich Zakłady Elektromechanicznych „Belma” S.A.

W grupie środków walki rodzajów wojsk: UKART-2 – uniwersalny kalkulator artyleryjski do środków ogniowych wojsk rakietowych i artylerii z WB Electronics oraz zespół kamer do zestawu przeciwlotniczego Poprad z PCO S.A.

Jet-2 – system odrzutowych celów powietrznych z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Natomiast w grupie sprzętu dowodzenia i rozpoznania wyróżniono Żmiję – pojazd dalekiego rozpoznania opracowany przez Concept sp. z o.o. oraz Polski Holding Obronny; w grupie sprzętu szkoleniowego: Jet-2 – system odrzutowych celów powietrznych z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, a w grupie pozostałego sprzętu: NIMAX – stację kontrolno-pomiarową do gogli noktowizyjnych z firmy Inframet.