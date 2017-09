Powstanie nasze codzienne

Z czasem jednak braki w zaopatrzeniu dawały o sobie znać coraz mocniej. – Ludzie zaczęli zabijać i zjadać zwierzęta. Początkowo konie i gołębie, potem także psy i koty – wspomina Filipkowski. – Pamiętam, że jeden z moich kuzynów miał ukochanego pieska. Dokarmiał go, jak tylko mógł, dbał o niego. Pewnego dnia wybrał się na patrol. Kiedy wrócił, po mieszkaniu roznosił się zapach zupy. Koledzy namówili go, żeby spróbował. Kiedy kuzyn zjadł, jeden z nich zapytał: „A ty wiesz z czego ta zupa? Swojego Mikusia zjadłeś”. Kuzyn chwycił za karabin i gdyby go nie powstrzymali, pewnie kogoś by zastrzelił. Potem do końca życia nie można było przy nim wspominać o tamtym wydarzeniu – podkreśla.

Jeszcze większym problemem był dostęp do wody. – Tej brakowało od samego początku powstania. Ludzie ratowali się, kopiąc studnie. Jedna z nich znajdowała się na podwórzu kamienicy sąsiadującej z tą, w której mieliśmy mieszkanie. Czasem mieszkańcy czerpali wodę wprost ze zbombardowanej sieci wodociągowej. Wielu musiało chodzić z wiadrami po kilkaset metrów albo i więcej, a do studni ustawiały się kolejki – opowiada Filipkowski. – Jedną z przyczyn upadku powstania stało się wyczerpanie zapasów amunicji. Niemniej ważny okazał się jednak głód – dodaje.

Ptaszek na barykadzie

10 sierpnia: „Kochany synku! Jesteśmy na Kredytowej w suterenach. Jesteśmy cali i zdrowi. Czekamy na list od Ciebie. Całujemy. Matka”.

20 sierpnia: „Panie Antoni!!! Syn Pana jest ranny. Jest u nas w domu. Żona moja się nim opiekuje. 9 rano. Woźniak”.

5 września: „Zaniepokojony jestem losem państwa Sawickich, proszę uprzejmie o wiadomość. 20 sierpnia zawiadomił mnie pan Jan, że żyją, lecz są w samym środku walk. Z poważaniem Józef Zaremba, Śniadeckich 11 m. 7”.

Podobnych listów podczas powstania mieszkańcy Warszawy napisali około 200 tysięcy. Adresatom doręczali je harcerze. Poczta Polowa (początkowo pod nazwą Poczta Harcerska) działała od 4 września. – Przesyłki nosili zawiszacy, czyli najmłodsi członkowie Szarych Szeregów, do których ja też się zaliczałem – wspomina Filipkowski. Główny urząd mieścił się przy ulicy Świętokrzyskiej, poczta miała także siedem ekspozytur. Mieszkańcy mieli do dyspozycji 40 skrzynek zawieszonych w różnych punktach miasta. Listy nadawali za darmo, musieli jednak przystać na istotne ograniczenia. Kartki mogły zawierać nie więcej niż 25 słów. Wszystkie podlegały cenzurze. Dowództwo Armii Krajowej badało w ten sposób panujące w mieście nastroje i zabezpieczało się przed ewentualną dywersją. – Pierwsze stemple pocztowe wykonane zostały z ziemniaków, potem poczta się rozwinęła. Działała do ostatniego dnia powstania. Dzięki niej mieszkańcy mieli szansę dowiedzieć się, co dzieje się z ich bliskimi, nie stracić się z oczu w wojennej zawierusze – tłumaczy Filipkowski.

O tym, co się dzieje, dowiadywali się też w inny sposób. W mieście od 8 sierpnia aż do końca walk działała powstańcza radiostacja „Błyskawica”. Każdego dnia ukazywał się też „Biuletyn Informacyjny”, który na czas powstania z tygodnika przerodził się w dziennik. Z kolei w kinie „Palladium” wyświetlane były kolejne części filmu „Warszawa walczy”, przygotowanego przez sprawozdawców wojennych AK pod kierunkiem Antoniego Bohdziewicza „Wiktora”. Życie kulturalne na tym się jednak nie skończyło. – Na podwórkach występowały teatry kukiełkowe, koncerty, które miały podtrzymać ludzi na duchu, dawali znani artyści, choćby Mieczysław Fogg – wyjaśnia Filipkowski. Jeden z najsłynniejszych przedwojennych piosenkarzy podczas powstania nosił pseudonim „Ptaszek”. Przed publicznością w schronach, szpitalach, a nawet na barykadach wystąpił przeszło sto razy.

Order za protezy

Na jednym z najbardziej znanych zdjęć z powstania ksiądz z biało-czerwoną opaską na ramieniu i przewieszoną przez szyję stułą pochyla się nad dwójką młodych ludzi. Dziewczyna ma kraciastą koszulę, chłopak mundur i rękę na temblaku. To Alicja Treuler i Bolesław Biega. Przed chwilą wzięli ślub. Za obrączki posłużyły kółka od zasłon, zaś naprędce zorganizowana ceremonia trwała zaledwie kilka minut. Podobnie jak ponad 250 innych zaaranżowanych podczas powstania. W walczącej Warszawie ludzie żenili się na potęgę. Biegowie przetrwali wojnę, a po niej wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Małżeństwem są do dziś. Kilkadziesiąt lat przetrwało też małżeństwo Jana Nowaka-Jeziorańskiego. – O jego ślubie opowiadali mi znajomi. Wiem, że były kwiaty zerwane z jakiegoś balkonu, a uroczystość odbywała się jakieś 300–400 metrów od linii walk – mówi Filipkowski. Sam Nowak-Jeziorański wspominał po latach, że trwała dokładnie siedem minut.

Tymczasem z zabandażowaną ręką Bolesława Biegi wiąże się inna niezwykła historia. – Podczas walk został ranny w rękę, a stan był na tyle poważny, że nieunikniona wydawała się amputacja. Wtedy Biegę obejrzał lekarz Mirosław Vitali i zaryzykował. Zrezygnował z operacji. Potem okazało się, że ręka wydobrzała – opowiada Adrian Sobieszczański, historyk i przewodnik po Warszawie. Po powstaniu Vitali trafił do obozu jenieckiego, potem do polskiej armii na Zachodzie, po demobilizacji zaś zdecydował się zostać w Wielkiej Brytanii. – Pracował między innymi nad ulepszaniem protez, a za wybitne zasługi w tej dziedzinie królowa Elżbieta II nadała mu Order Imperium Brytyjskiego – wyjaśnia Sobieszczański.

Krucha namiastka normalności

W blisko 150 powstańczych szpitalach pracowała cała rzesza ofiarnych lekarzy i niższego personelu, który często składał się z ochotników naprędce przyuczonych do zawodu. – Przez cały czas borykali się oni z brakiem leków i środków opatrunkowych, choć te gromadzone były jeszcze przed powstaniem. Przykład? Akcja oddziału AK pod dowództwem Janusza Brochwicza-Lewińskiego „Gryfa”. Żołnierze na krótko przed wybuchem walk opanowali przeznaczoną dla Niemców aptekę Wendego i wynieśli z niej pokaźną ilość środków medycznych – tłumaczy Sobieszczański.

Podczas powstania działał wymiar sprawiedliwości, na którego czele stał Włodzimierz Sieroszewski oraz pilnująca porządku żandarmeria. Prowadzone były śledztwa i rozprawy sądowe. W ten sposób AK chciała ukrócić, na przykład, prowadzony tu i ówdzie czarny handel oraz pospolitą przestępczość. Żandarmi strzegli też wejść do kanałów. – Z podziemnych tras korzystali przede wszystkim powstańcy, w dalszej kolejności jednak też cywile. Kanałami do Śródmieścia miała przejść, między innymi, znana przedwojenna aktorka Ina Benita z dzieckiem. Ale żeby korzystać z tej drogi ewakuacji, należało mieć przepustkę. Służby porządkowe pilnowały, by tak się działo i by pozwolenia nie były fałszowane – zaznacza Sobieszczański.

Ale ta krucha namiastka ładu, którą starała się stworzyć ludność Warszawy, niemal każdego dnia była podważana przez coraz większą liczbę ofiar i coraz mocniejsze przeczucie zbliżającej się klęski. Powstanie przetrwało 63 dni. Podczas walk zginęło kilkanaście tysięcy żołnierzy polskiego podziemia. Liczba ofiar cywilnych szacowana jest na 150–180 tysięcy.

