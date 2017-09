Programiści WAT-u z myślą o armii

Środowisko symulacji wirtualnej nie jest jeszcze standardem w szkoleniu polskich żołnierzy, lecz inżynierowie z Wojskowej Akademii Technicznej od kilku lat testują i rozwijają tego typu możliwości. Reporter miesięcznika „Polska Zbrojna” odwiedził jedno z laboratoriów WAT-u, by przekonać się, jak wojsko może skorzystać z Virtual Battlespace.

Szeroki okalający ekran, gogle wirtualnej rzeczywistości i platformy symulacyjne – to na pierwszy rzut oka główne wyposażenie laboratorium zobrazowania wielkoformatowego i symulacji rozszerzonej. To tu można poznać możliwości VBS (Virtual Battlespace).

VBS3 jest w pełni interaktywnym, trójwymiarowym i wysokorozdzielczym środowiskiem, w którym można stworzyć wirtualny poligon dostosowany do prowadzenia różnorodnego szkolenia taktycznego. Deweloperzy oprogramowania mogą zaprojektować lasy, góry czy miasta ze szczegółowym odtworzeniem budynków, w dokładnie takiej konfiguracji, jakiej wymaga scenariusz ćwiczeń. Rozmiar projektowanego terenu może wynosić nawet 4 mln kilometrów kwadratowych. Pozwala to zaaranżować scenariusz szkolenia dla całego batalionu. Wojsko ma już za sobą pierwsze ćwiczenia na VBS, ale na razie nie jest to rozwiązanie systemowe.