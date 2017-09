Dołącz do zawodowców

12 września nabór do korpusu szeregowych zawodowych przeprowadzi 16 Batalion Powietrznodesantowy w Krakowie. Jednostka poszukuje kandydatów na stanowiska: celowniczego w kompanii szturmowej, kierowcy-kucharza w kompanii logistycznej oraz sapera w patrolu rozminowania. Ci, którzy przegapią pierwszy termin, mogą zgłosić się do batalionu także 26 września.

REKLAMA

Tego samego dnia kwalifikację przeprowadzi 9 Batalion Dowodzenia w Białobrzegach. Jednostka szuka kierowców kategorii C+E, kierowcy kat. C – ślusarza oraz kucharza. Dodatkowe informacje można zdobyć dzwoniąc pod nr. 261 887 517, 261 887 521.

Dzień później, 13 września rekrutacja kandydatów na stanowiska szeregowych zawodowych odbędzie się w 6 Batalionie Dowodzenia w Krakowie (kolejną zaplanowano na 11 października). Poza ochotnikami na stanowiska szeregowych zawodowych poszukiwani są też podoficerowie (sierż., st. sierż., mł. chor.) na stanowisko technika pododdziału, podoficerowie młodsi (kpr., st. kpr., plut.) na stanowisko starszego nurka oraz oficer w stopniu por. lub kpt., który chciałby służyć jako dowódca kompanii. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261 135 652, 261 135 538.

Wolne stanowiska oferuje też Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie. Najbliższa rekrutacja na stanowiska szeregowych zawodowych i podoficerów – 13 września. Kandydaci powinni mieć ze sobą m.in. dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności, preferowane są np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego czy maszyn inżynieryjnych. Informacje o możliwości rozpoczęcia służby w tej jednostce można uzyskać pod nr. tel. 261 458 654.

25–26 września nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych odbędzie się w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Jednostka oferuje stanowiska dla kierowców kat. C oraz C+E. Poszukiwany jest także kandydat na stanowisko młodszego montera. Tu wymagane są uprawnienia z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (poświadczone świadectwem).

Nieco później, bo 3 października nabór na wolne stanowiska szeregowych zawodowych przeprowadzi 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy. Jednostka szuka kierowców kategorii C, C+E oraz kierowcy transportera. Pułk zastrzega, że przy naborze w pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia żołnierzy NSR, którzy są na kontraktach w jednostce. Szczegółowe informacje – pod nr. tel. 261 457 796, 261 457 265.

Wolne stanowiska dla szeregowych zawodowych są też w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie. W tej jednostce poszukiwani są szczególnie kandydaci z prawem jazdy kat. C oraz C+E. Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się w każdy wtorek od godziny ósmej.

O etat można też starać się w 5 Pułku Inżynieryjnym w Szczecinie. W korpusie szeregowych zawodowych wolne są stanowiska: elektromechaników (preferowane jest wykształcenie energetyczne), młodszych kierowców (prawo jazdy kat. C), kierowców (prawo jazdy kat. C+E), młodszego kucharza (wskazane wykształcenie gastronomiczne), operatora (wskazane jest posiadanie uprawnień do obsługi spycharko-ładowarki SŁ-34), kierowcy ratownika (prawo jazdy kat. B oraz ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy), radiotelefonisty (prawo jazdy kat. C oraz znajomość języka angielskiego). Nabór w tej szczecińskiej jednostce odbywa się w każdą środę o godz. 8.00.

Zostań specjalsem lub terytorialsem

Rekrutację do zawodowej służby wojskowej prowadzą też powstające jednostki wojsk obrony terytorialnej. 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej poszukuje na przykład kandydatów do służby w korpusach podoficerskim i oficerskim. Kwalifikacje odbywają w każdy poniedziałek w godz. 10.00–14.00. Osoby zainteresowane zanim się zgłoszą do jednostki, powinny skontaktować się z jej przedstawicielem (nr tel. 261 182 810 lub 261 182 811).

W najbliższym czasie nabór przeprowadzi także Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu. Tu poszukiwani są kandydaci, którzy najpierw trafią do ośrodka szkolenia tej jednostki. Aby wziąć udział w rekrutacji, trzeba – do 30 września – zarejestrować się na stronie ośrodka (www.commando.mil.pl) oraz złożyć wniosek wraz z załącznikami do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego WKU.

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia Wojsk Specjalnych w Lublińcu mogą ubiegać się osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Tak jak w przypadku rekrutacji do wszystkich jednostek, trzeba spełniać warunki określone w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (m.in. polskie obywatelstwo, niekaralność, zdolność fizyczna i psychiczna do zawodowej służby wojskowej, wiek – co najmniej 18 lat).

W Lublińcu na dodatkowe punkty mogą liczyć kandydaci ze znajomością języka obcego, prawem jazdy kilku kategorii, dodatkowymi kwalifikacjami. Największe szanse mają m.in. informatycy, elektronicy, osoby z wykształceniem gastronomicznym, ratownicy medyczni. Egzaminy odbędą się na przełomie października i listopada. Najpierw komisja oceni świadectwa ukończenia gimnazjum, potem kandydatów czeka test sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Sześciomiesięczne szkolenie rozpocznie się w lutym 2018 roku. Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko szeregowego zawodowego w jednej z jednostek wojsk specjalnych.

Nabór na wolne stanowiska w większości jednostek przebiega dwuetapowo. Najpierw odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, potem – test sprawności fizycznej. Osoby udające się na kwalifikację do którejkolwiek z jednostek powinny zabrać ze sobą: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego, książeczkę wojskową, dowód osobisty, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej i świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego (w przypadku żołnierzy NSR), inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, certyfikaty. Trzeba pamiętać także o stroju sportowym.