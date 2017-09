Nowa symbolika wrocławskiej uczelni wojskowej

2 października wrocławska szkoła oficerska zmieni nie tylko nazwę na Akademię Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki. Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego zmieni się także jej godło, odznaka, pierścień pamiątkowy oraz motto. Akademia poszerzy również ofertę dydaktyczną i przeprowadzi inwestycje infrastrukturalne.

Od nowego roku akademickiego dotychczasowa Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych będzie miała dodatkowe uprawnienia (m.in. do nadawania jej słuchaczom stopnia doktora). Dzięki temu status wyższej szkoły został podniesiony do rangi akademii. To pociągnęło za sobą dalsze zmiany. Od 2 października wrocławska placówka będzie posługiwać się nazwą Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki oraz nowym godłem, odznaką i pierścieniem pamiątkowym. Nowe logo nawiązuje do – opracowanej przez pchor. Karola Koźmińskiego – absolwenckiej odznaki Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie-Ostrowi Mazowieckiej, której tradycje dziedziczyła wrocławska szkoła oficerska. Na godle znajduje się orzeł, który dzierży w szponach naramiennik podchorążego z guzikiem otoczonym wieńcem laurowym, czyli symbolem zwycięstwa. Są też litery AWL będące skrótem nazwy akademii.

Przez środek godła wije się wstęga z napisem „Veritas, Honor, Patria” („Prawda, Honor, Ojczyzna”). To nowe motto, którym mają się kierować słuchacze Akademii nie tylko w czasie nauki, ale także w późniejszym życiu zawodowym. Te symboliczne słowa znajdą się także na pierścieniu pamiątkowym wręczanym podczas promocji najlepszym absolwentom zastępując dotychczasowe motto, które brzmiało „Per Aspera Ad Astra” („Przez trudy (ciernie) do gwiazd”). Dewiza ta nawiązywała do trudów związanych z żołnierską służbą i wysiłkiem jaki musieli włożyć absolwenci, aby otrzymać pierwsze oficerskie gwiazdki.