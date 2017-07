Wizyta prezydenta USA

W dniach 5 i 6 lipca 2017 r. żołnierze z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu RSZ zabezpieczali wizytę prezydenta USA w Polsce.

Szczyt Trójmorza oraz dwudniowy pobyt prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Warszawie to jedne z najważniejszych tegorocznych wydarzeń politycznych w naszym kraju. "Ta wizyta ma wagę historyczną, nie mniejszą niż to, co się zdarzyło rok temu, czyli szczyt NATO” – tymi słowami określił je minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Tak znaczące przedsięwzięcie wiąże się dla wszystkich służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwu Obrony Narodowej z ogromnym wysiłkiem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Szczytu oraz obywatelom kraju, zarówno tym przebywającym w rejonach obchodów, jak i w pozostałych miejscach Polski. Siły Zbrojne RP, a w tym żołnierze z jednostek podległych dowódcy generalnemu rodzajów sił zbrojnych, nie stanowią tu wyjątku.