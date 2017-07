Wojskowy piknik na PGE Narodowym

Za ciepłe przyjęcie amerykańskiego prezydenta i gościnę udzieloną żołnierzom, którzy od kilku miesięcy stacjonują w naszym kraju, dziękował podczas pikniku John C. Law, zastępca ambasadora USA w Polsce. – W imieniu ambasady i rządu USA chciałbym podziękować: za ciepłe powitanie oraz za waszą obecność. To był dla nas wielki dzień, jeśli chodzi nie tylko o sojusz polsko-amerykański, ale także o bezpieczeństwo – mówił John C. Law.

Polscy i amerykańscy żołnierze, wojskowe pojazdy i sprzęt, którego na co dzień używa polska i amerykańska armia – to i wiele innych atrakcji czekało na warszawiaków, którzy przyszli dziś na błonie stadionu PGE Narodowego. Zorganizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej piknik wojskowy rozpoczął się tuż po zakończeniu wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce.

REKLAMA

Rosomaki na Narodowym

Podczas pikniku można było obejrzeć sprzęt wojskowy. Na błoniach Stadionu Narodowego zaparkowały amerykańskie Strykery, polskie Rosomaki, MATV, Humvee i Leopardy 2A5. O sprzęcie i jego wykorzystaniu opowiadali ci, którzy używają go na co dzień. – Jestem zaskoczony, jak profesjonalnie żołnierze opowiadają o tym, co tutaj mamy – mówił Bartek, który na piknik i spotkanie z prezydentem Trumpem przyjechał z Białegostoku. – Lubię wojsko i wiem co nieco o wojskowym sprzęcie, ale dobrze dowiedzieć się czegoś nowego od profesjonalistów – dodał.

Jednak tym co na uczestnikach pikniku zrobiło największe wrażenie był pokaz polskiej husarii, który zaprezentowała jedna z grup rekonstrukcyjnych oraz przelot pary myśliwców F-16, które pilotowali piloci z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego. – Nie codziennie ma się okazję zobaczyć jak latają nasi piloci. Jestem pod wrażeniem tego pokazu – cieszyła się Ania, która mieszka w Warszawie.

Wielkim zainteresowaniem cieszyli się też amerykańscy żołnierze, którzy na co dzień stacjonują w Bemowie Piskim. Do Warszawy przywieźli ze sobą pojazdy Stryker, a także... piłkę do footballu i baseballu. Zapraszali wszystkich chętnych do rozegrania wspólnego meczu.





Film: Michał Niwicz

– Ten dzień przejdzie do historii Polski – podsumowywał minister Macierewicz. – Warto było czekać te lata. Warto było ponieść tyle ofiar, ponieść wyrzeczenia. Dziś wojska sojusznicze stacjonują na terenie Polski, dziś mamy deklaracje polityczne, że w razie czego, nie zostaniemy sami – mówił szef resortu.