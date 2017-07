Prezydent Donald Trump w Polsce

Tematem rozmów były także kontrakty związane z modernizacją polskiej armii. – Mówiliśmy o porozumieniu Polski i USA dotyczącym zakupu rakiet Patriot w ramach programu „Wisła” oraz realizacji programu „Homar” – wyliczył Andrzej Duda.

Jak poinformował dziś rano minister obrony Antoni Macierewicz, w nocy podpisano memorandum, w którym rząd Stanów Zjednoczonych wyraża zgodę na sprzedanie Polsce baterii rakiet Patriot w najnowocześniejszej konfiguracji. Jak dodał szef MON, rokowania w sprawie systemu Patriot znacznie przyspieszyły po objęciu rządów przez administrację prezydenta Trumpa.

„Wisła” – system średniego zasięgu zdolny zwalczać rakiety balistyczne – to jedna z części planowanego systemu obrony powietrznej kraju. System ten ma kosztować 30 mld zł. Pierwsze dwie baterie rakiet Patriot mają trafić do Polski do 2022 r.

Z kolei 4 lipca konsorcjum, którego liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa SA, zarekomendowało amerykański koncern obronny Lockheed Martin do dalszych rozmów w realizacji programu dywizjonowego modułu ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych „Homar”.

– Po rozmowach z prezydentem Trumpem mam poczucie, że Stany Zjednoczone i sam prezydent myślą bardzo poważnie o bezpieczeństwie Polski – stwierdził Duda podczas konferencji.

– Polska to nie tylko wielki przyjaciel Stanów Zjednoczonych, ale prawdziwy sojusznik i partner, jeśli idzie o współpracę wojskową – mówił prezydent Donald Trump. Zaznaczył też, że silny sojusz z Polską i z NATO pozostaje nadal kluczowym elementem zapobiegania konfliktom w Europie.

Trump zaznaczył, że Polska jest ważnym sojusznikiem USA. – Jesteśmy szczególnie zadowoleni z aktywnej roli Polski mającej na celu pokonanie tzw. Państwa Islamskiego i innych organizacji terrorystycznych. Polska wraz z nami walczy, prowadząc misje rozpoznawcze i szkoleniowe w Iraku i w Afganistanie – mówił prezydent USA. Dodał też, że Stany Zjednoczone wraz z Polską wypracowują reakcję na agresywne działanie i destabilizujące zachowanie Rosji.

Donald Trump pogratulował prezydentowi Dudzie wyboru Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie zaczynamy nasze dwuletnie członkostwo w 2018 roku. Jak dodał, Polska została członkiem Rady w kluczowym momencie. – Nie tylko musimy zapewnić naszym krajom bezpieczeństwo przed zagrożeniami terrorystycznymi, ale również stawić czoła zagrożeniu ze strony Korei Północnej i jej dążeniom do uzyskania broni jądrowej – wskazał prezydent USA.

Amerykański gość podkreślił jednocześnie, że Polska daje przykład w NATO realizując swoje zobowiązania finansowe. Odniósł się w ten sposób do wydawania przez nasz kraj 2 proc. PKB na obronność. Ponadto w ubiegłym tygodniu polski rząd przyjął projekt ustawy zwiększający wydatki obronne do 2,5 proc. PKB do roku 2030. – Czas najwyższy, by wszystkie kraje NATO ponosiły właściwe koszty – zaznaczył Trump.

– Chciałem też podziękować narodowi polskiemu za życzliwość dla ponad 5 tys. żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Polsce – mówił prezydent USA. Stany Zjednoczone są państwem wiodącym operującej w Polsce Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO, w której skład wchodzą także żołnierze brytyjscy i rumuńscy. Ponadto w ramach amerykańskiej inicjatywy do Polski trafiła Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa oraz Brygada Lotnictwa Bojowego.

Donald Trump stwierdził jednocześnie, że prezydenci nie omawiali konkretnych gwarancji dotyczących obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Natomiast prezydent Duda zapowiedział, że takie rozmowy będą się toczyły w przyszłym roku podczas jego planowanej wizyty w USA.

W czasie rozmów plenarnych Trumpowi towarzyszyli sekretarze – skarbu Steven Mnuchin i handlu Wilbur Ross, doradca ds. bezpieczeństwa H.R. McMaster, zięć i jeden z najbliższych doradców Trumpa Jared Kushner oraz szef rady gospodarczej w gabinecie Trumpa Gary Cohn. Z polskiej strony w rozmowach obok Andrzeja Dudy uczestniczyli m.in. minister obrony Antoni Macierewicz, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, szef MSZ Witold Waszczykowski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oraz szef BBN Paweł Soloch.

Amerykański prezydent przed pomnikiem Powstania Warszawskiego

Po południu Donald Trump wygłosił w Warszawie swoje pierwsze – jako prezydent USA – publiczne wystąpienie w Europie. Mówił w nim m.in. o roli 5. artykułu Traktatu Północnoatlantyckiego. – USA zademonstrowały nie tylko poprzez słowa, ale też poprzez działania, że stajemy ramię w ramię broniąc artykułu 5. Paktu dla wspólnego zobowiązania do obrony kolektywnej – stwierdził Trump na placu Krasińskich.

Jak dodał prezydent USA, Amerykanie wiedzą, że silny sojusz wolnych, suwerennych i niezawisłych narodów jest najlepszą obroną wolności. – Europa musi robić więcej, musi zademonstrować, że wierzy w swoją przyszłość inwestując pieniądze, aby tę przyszłość zagwarantować – oświadczył amerykański gość.

Dlatego, jak mówił, jego administracja zażądała, aby wszyscy członkowie NATO wywiązali się ze swoich zobowiązań finansowych. Jak wskazywał Trump, dzięki temu dodatkowe miliardy dolarów zaczęły spływać do budżetu NATO. Jednocześnie prezydent podziękował Polsce za to, że jest jednym z tych krajów NATO, które osiągnęły oczekiwany poziom inwestycji we wspólną obronę. – Chylimy czoła przed Polską także za jej decyzje, aby w tym tygodniu ruszyć z zakupem od USA sprawdzonych w boju rakiet Patriot – dodał Trump.

Prezydent USA zwrócił też uwagę, że po upadku komunizmu Polska stała się jednym z najbardziej oddanych członków Sojuszu, odzyskując tym samym swoje miejsce jako wiodącego kraju Europy. – Silna Polska to błogosławieństwo dla krajów Europy, a silna Europa to błogosławieństwo dla Zachodu i dla całego świata – mówił Trump, dodając, że więź transatlantycka jest obecnie silniejsza niż kiedykolwiek.

Donald Trump wspomniał też o walce z islamskim radykalizmem. – Walczymy wytrwale i w końcu zwyciężymy, ale aby poradzić sobie z nowymi formami agresji, w tym propagandą, przestępstwami finansowymi oraz wojną cybernetyczną konieczne jest zaadaptowanie Sojuszu, aby efektywnie konkurował na wszystkich nowych polach walki – dodał prezydent.

Jednocześnie Trump zachęcał Rosję, aby wstrzymała swoją działalność na rzecz destabilizacji Ukrainy oraz wsparcie dla wrogich reżimów, w tym Syrii i Iranu. – Zachęcamy, aby zamiast tego przyłączyła się do wspólnoty narodów walczących przeciwko wspólnym wrogom – podkreślił Trump.

Wystąpienie na pl. Krasińskich było ostatnim punktem wizyty w Polsce amerykańskiego prezydenta. Przed przemówieniem obaj prezydenci złożyli wieńce pod pomnikiem Powstania Warszawskiego.

Europa Środkowa partnerem USA

Wcześniej obaj prezydenci wzięli też udział w inauguracji Szczytu Inicjatywy Trójmorza, który odbywa się w Warszawie. – Powinniśmy wspierać naszą współpracę gospodarczą i polityczną, liczę, że zaangażują się w to nasze rządy, samorządy, ale przede wszystkim biznes – mówił Andrzej Duda otwierając szczyt.

Z kolei Donald Trump zaznaczył, że USA mocno popiera inicjatywę Trójmorza. – Ameryka jest gotowa rozszerzyć nasze partnerstwo z wami i jesteśmy gotowi zagwarantować dostęp do alternatywnych źródeł energii – mówił amerykański gość.

W ramach Trójmorza współpracuje ze sobą 12 państw położonych w regionie pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem a Morzem Czarnym. Ta wspólna inicjatywa Polski i Chorwacji ma na celu głównie pogłębienie współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej.

Po zakończeniu wizyty w Polsce Trump odleciał na szczyt G20 w Hamburgu, gdzie spotykają się szefowie państw i rządów najbardziej uprzemysłowionych państw świata i UE.